Кинолог объяснил, как обезопасить собаку в лифте

Хозяин и собака должны заходить в лифт одновременно, чтобы питомец не пострадал, поделился с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, нередки трагичные случаи, когда животное выбегало из кабины в последний момент, поводок зажимался дверями, а лифт начинал ехать.

Возьмите себе за привычку проверять, где находится питомец в момент, когда вы зашли в лифт. Собака должна стоять рядом с вами. Если это крупный пес, возьмите его на короткий поводок, небольших питомцев держите на руках. Так вы сможете контролировать передвижение питомца и обеспечить его безопасность, — подчеркнул Голубев.

Он добавил, что нужно воспитывать собаку так, чтобы она спокойно покидала квартиру. Если питомец выходит на улицу в перевозбужденном состоянии, он может бежать вперед, тянуть поводок и выбегать из лифта, что чревато травмами.

К тому же важно уважать соседей и не позволять собаке приставать к тем, кто едет в кабине. Если в лифте много людей, то лучше уехать на следующем: столь близкий контакт не понравится ни жильцам, ни собаке. Приехав на нужный этаж, лучше выпустить остальных, а потом выходить с собакой. Если животное не дотерпело до улицы или сломало игрушку в лифте, нужно обязательно убрать за ним, подытожил кинолог.

Ранее Голубев рассказал, что во время прогулок с собакой в темное время суток важно держать ее на поводке. По его словам, также рекомендуется использовать специальные аксессуары для питомца.