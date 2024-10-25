Почему кошки любят прятаться в коробках: мнение зоопсихолога

Зоопсихолог Татьяна Куликова объяснила, почему кошки так любят прятаться в сумках и коробках. По ее словам, это поведение связано с инстинктами: в дикой природе кошки ищут укрытия от хищников, и сумки становятся для них уютными местами.

© РИА "ФедералПресс"

Куликова отметила, что пакеты привлекают животных не только своим шуршанием, напоминающим звук прячущейся добычи, но и запахом, который может казаться им съедобным. Кроме того, полиэтилен хорошо сохраняет тепло, что делает его особенно привлекательным для кошек.

Специалист подчеркнула, что владельцам не стоит ругать питомцев за это поведение.

«Если хозяина по какой-то причине не устраивает привычка кошки залезать в сумки или пакеты, он ни в коем случае не должен ее наказывать», – отметила Куликова в беседе с aif.ru.

Вместо наказания лучше предоставить кошкам альтернативные укрытия, такие как лежанки. Однако с пакетами нужно быть осторожными, так как они могут представлять опасность для здоровья животных. Их лучше убирать от котов.