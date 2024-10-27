Когда пора делать перерыв в стрижке газона на зиму

После регулярных летних стрижек травы на участке наступает время, когда необходимо сделать перерыв на зиму. Эксперты рассказали, как определить нужный момент, в который пора дать газонокосилке отдохнуть. Они призывают следить за прогнозом погоды.

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В короткие световые дни газон меньше подвергается воздействию солнца и фотосинтеза, которые укрепляют зелень. Если слишком укоротить траву, то это уменьшит площадь растения, которая сможет получать питание для дальнейшего роста. Специалисты советуют косить траву в холодное время года, если она продолжает расти, когда она превысит примерно семь сантиметров, при этом снять надо не более одной трети ее высоты.

По мнению специалистов, последняя стрижка перед зимой должна быть проведена в период между октябрем и ноябрем, когда температура начинает падать. При этом необходимо дождаться, когда холода будут стабильные – с этим может помочь долгосрочный прогноз, где надо отслеживать, когда наступит значительное похолодание. Перед этим надо успеть в последний раз сделать стрижку.

После последнего покоса перед зимой всю срезанную траву следует удалить, иначе она может помешать доступу света к газону, а это чревато «залысинами» на земле. Кроме того, влажная скошенная трава, оставленная после покоса, может спровоцировать появление плесени и заболевания газона. Эксперты посоветовали осенью засевать голые участки сада и добавлять известь в траву, чтобы регулировать ее водородный показатель, пишет The Sun.

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