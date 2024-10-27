Кинолог развеял популярный миф о виляющем собачьем хвосте

Виляние хвостом у собаки не всегда говорит о дружелюбных намерениях животного, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, помимо выражения радости, виляющий хвост может быть признаком страха, неуверенности или предупреждением, что животное сейчас укусит.

Оценивать язык тела собаки нужно комплексно, это позволит вам эффективно взаимодействовать с любимым четвероногим другом, — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что важно смотреть на положение тела и глаза собаки, а также в целом оценивать ситуацию. Например, призыв к ласке собака выражает, если не только виляет хвостом, но еще и приседает, подставляя живот и спину для поглаживаний. А вот если питомец стоит неподвижно и при этом виляет хвостом, это может сигнализировать о том, что он напряжен.

Ранее Голубев сообщил, что хозяин и собака должны заходить в лифт одновременно, чтобы питомец не пострадал. Специалист предупредил о трагичных случаях, когда животное выбегало из кабины в последний момент, поводок зажимался дверями, а лифт начинал ехать. Если пес крупный, следует взять его на короткий поводок, а небольших питомцев лучше держать на руках.

До этого ветеринар Михаил Шеляков рассказал, можно ли кормить домашних питомцев квашеной капустой. По его словам, делать этого не стоит, поскольку клетчатка в таком виде не усваивается полностью, что приводит к газообразованию и вызывает повышенную секрецию желудочного сока.