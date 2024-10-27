Эксперт предупредила о риске ожирения у котов, с которыми не играют

Из-за скуки такие домашние животные склонны к перееданию.

Для стимуляции физической активности рекомендуется завести питомцу компаньона.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Ангелина Сиротина.

«Кошки бывают активной породы или просто имеют активный темперамент, бывают очень медлительные, спокойные, флегматичные. Кошка очень любит кушать, сам процесс потребления пищи им очень приятен. Поэтому кошку ограничивать в количестве еды никак нельзя, потому что это для них пищевой стресс. Соответственно, если у вас котёнок, то сначала он в нормальной кондиции, пухлячок такой толстенький, в этом ничего страшного нет. Есть поджарые породы, такие как абиссинские, бенгальские. Они должны быть суховатой конституции, не иметь лишнего жирка, потому что это уже даже и неэстетично. Есть породы более такие кругленькие, с иной конструкцией тела, такие как персидские, британские. Но здесь нужно всё смотреть в полном сочетании. Если вы видите, что животное явно страдает ожирением, то есть оно бесконечно кушает, не отходит от чашки и при этом мало двигается. Нужно заставлять животное больше активничать, играть с ним в игры, как-то стараться расшевелить, чтобы животное больше тратило энергии. Либо, чтобы у животного был компаньон, если вы отсутствуете целый день дома, и они между собой там возятся, бесятся, играют, салочки, догонялки разные. Но если это не получается, тогда нужно просто пересмотреть рацион. И можно подобрать совершенно подходящий корм, он будет облегчённый».

Ранее волонтёры сообщили о смерти пермского кота Крошика.

Накануне вечером животному стало плохо, его поместили в кислородную камеру в тяжёлом состоянии.

«Мы действовали моментально — через полчаса Крошик уже был в кислородной камере. Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия не смогли ему помочь», — говорится в сообщении «Группы памяти кота Крошика» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, у животного были «множественные разрастания в селезёнке и метастазы в других внутренних органах». Тело кота направят на экспертизу, чтобы установить причины его смерти, отметила руководитель приюта «Матроскин» Галя Море.

Рыжий кот с избыточным весом был обнаружен в конце августа в подвале больницы в Перми. Для весившего 17 кг Крошика была разработана специальная программа похудения. Ему удалось сбросить вес до 14,2 кг граммов.