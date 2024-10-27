Лайфхаки с вощеной бумагой: секрет ее пользы

Вощеная бумага имеется почти у каждой хозяйки, так как ее часто используют для выпечки. Однако есть еще способы использовать ее в быту.

Если ваша молния стала плохо работать, вам поможет вощеная бумага. Обработайте ею молнию с двух сторон. После этого она перестанет заедать.

Также вощеной бумагой можно полировать сантехнику. После полировки пройдитесь по сантехнике бумажным полотенцем.

Чтобы сыр быстро не твердел в холодильнике, спрячьте его в вощеную бумагу. Так продукт долго будет сохранять свежесть.

Ранее сообщалось, что с первым снегом начинается отопительный сезон, во время которого у человека появляется апатия, депрессивное состояние и недомогания, среди которых кашель, усиление аллергии, сухость слизистых оболочек и другие. Во всем виноват пересушенный воздух. Однако вы быстро и почти бесплатно можете решить эти проблемы.