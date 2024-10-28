Эксперт назвал среднюю стоимость ремонта в квартире

Ремонт в квартире экономкласса обойдется россиянам в три — пять тысяч рублей за квадратный метр, рассказал NEWS.ru строительный эксперт, гендиректор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, данный вариант включает косметические изменения, замену напольного покрытия, покраску стен и потолков.

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«Цена ремонта экономкласса — три — пять тысяч рублей за кв. м. Стоимость включает косметический ремонт, замену напольного покрытия, покраску стен и потолков. Ремонт среднего уровня (бизнес) будет стоить от пяти до 12 тысяч рублей за квадратный метр, включая использование более дорогих материалов и более качественные отделочные работы», — отметил Васильев.

Собеседник подчеркнул, что демонтаж и перепланировка обойдется в тысячу — пять тысяч рублей за кв. м, возведение межкомнатных перегородок — от тысячи рублей за кв. м. Он добавил, что ремонт потолка стоит 1,5–3,5 тысячи рублей за «квадрат».

«Укладка напольного покрытия — от полутора до четырех тысяч рублей за квадратный метр. Замена окон и дверей — 8–15 тысяч рублей за штуку. Электрика — от 500 рублей за точку, чистовая отделка — от полутора тысяч рублей за квадратный метр. Замена сантехники — от пяти до 30 тысяч рублей за единицу. Стоит понимать, что данные расценки представлены в усредненном виде, и могут варьироваться в указанном диапазоне в зависимости от множества факторов», — подытожил Васильев.

Ранее Васильев заявил, что для лучшей защиты квартиры или дома следует использовать комбинацию замков. По его словам, оптимальными вариантами являются тандемы сувальдного и цилиндрового, сувальдного и электромеханического, а также цилиндрового и электромеханического устройств.