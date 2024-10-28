В Советском Союзе слово «лайфхак» не было в ходу, но бытовые хитрости, которые упрощали жизнь, существовали повсеместно. Люди находили креативные и неожиданные решения для самых разных ситуаций, и многие из них до сих пор вызывают улыбку.

Например, если у комода отлетела ручка, вовсе не обязательно было ждать замены – ящик можно было открыть с помощью вантуза. А чтобы было удобнее нести тяжелое ведро с водой, предлагалось надеть на ручку гаечный ключ – так нагрузка распределялась равномернее и не давила на руку.

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Еще один интересный трюк касался обувных шнурков: если их смазывать гигиенической помадой, они не развязывались при ходьбе.

Даже без современных гаджетов люди умели упрощать свою жизнь, пользуясь подручными средствами и советами из поколения в поколение.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.