Эти вещи никогда нельзя выбрасывать в измельчитель отходов в раковине

Пол Абрамс, директор по связям с общественностью компании Roto-Rooter Plumbing and Water Cleanup из Цинциннати, говорит, что большинство людей неправильно используют измельчители отходов. Изначально эти устройства были созданы для избавления от остатков пищи, которые могут засорить слив.

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Вот самые популярные причины засоров.

Яичная скорлупа. У измельчителей мусора на самом деле нет лезвий. Поэтому скорлупа будет просто скапливаться в трубах.

Жир. Когда вы выливаете его, он затвердевает и остаётся в трубах. Это приводит к засорам.

Паста и рис. Если они какое-то время постоят в воде, то превратятся в жижу и засорят слив.

Цитрусовая кожура. Она не будет полностью пережёвана и может вызвать засоры.

Семена. Они довольно маленькие, но при этом твёрдые. Из-за них утилизатор может просто заклинить.

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Волокнистая пища. Нельзя бросать в измельчитель отходов сельдерей, спаржу, кукурузную шелуху, ревень, артишоки или что-то с большим количеством волокнистых нитей.

Кожа птицы. Её лучше выбросить в мусорное ведро.

Кофейная гуща. Как правило, она плотная и тяжёлая, что может привести к засорам.

Орехи. Они тоже могут засорить слив.

Корм ​​для домашних животных. Он содержит комбинацию маслянистых, жирных, липких или волокнистых ингредиентов, которые плохо влияют на трубы.