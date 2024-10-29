Эти вещи никогда нельзя выбрасывать в измельчитель отходов в раковине

Перечислены вещи, которые никогда нельзя выбрасывать в измельчитель отходов в раковине
Пол Абрамс, директор по связям с общественностью компании Roto-Rooter Plumbing and Water Cleanup из Цинциннати, говорит, что большинство людей неправильно используют измельчители отходов. Изначально эти устройства были созданы для избавления от остатков пищи, которые могут засорить слив.
Вот самые популярные причины засоров.
Яичная скорлупа. У измельчителей мусора на самом деле нет лезвий. Поэтому скорлупа будет просто скапливаться в трубах.
Жир. Когда вы выливаете его, он затвердевает и остаётся в трубах. Это приводит к засорам.
Паста и рис. Если они какое-то время постоят в воде, то превратятся в жижу и засорят слив.
Цитрусовая кожура. Она не будет полностью пережёвана и может вызвать засоры.
Семена. Они довольно маленькие, но при этом твёрдые. Из-за них утилизатор может просто заклинить.
Волокнистая пища. Нельзя бросать в измельчитель отходов сельдерей, спаржу, кукурузную шелуху, ревень, артишоки или что-то с большим количеством волокнистых нитей.
Кожа птицы. Её лучше выбросить в мусорное ведро.
Кофейная гуща. Как правило, она плотная и тяжёлая, что может привести к засорам.
Орехи. Они тоже могут засорить слив.
Корм для домашних животных. Он содержит комбинацию маслянистых, жирных, липких или волокнистых ингредиентов, которые плохо влияют на трубы.