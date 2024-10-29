Как продлить срок службы антипригарной сковороды

Раскрыто, как можно продлить срок службы антипригарной сковороды
Со временем антипригарная сковородка начинает прилипать и её покрытие изнашивается. Это может быть связано с разными причинами. В том числе с перегревом, использованием металлических приборов, мойкой в посудомоечной машине, неправильным хранением, использованием агрессивных средств и губок.
Вот как вы можете продлить срок службы сковородки с антипригарным покрытием.
Готовьте на умеренном огне. Антипригарные приборы отлично справляются с приготовлением еды на слабом и среднем огне.
Используйте для готовки силиконовые и деревянные приборы. Это значительно снижает риск повреждения антипригарного покрытия.
Мойте сковороду вручную мягкой губкой. Тогда вы сохраните покрытие на сковородке.
Правильно храните прибор. При хранении используйте между сковородками разделительные прокладки. Также вы можете повесить приборы на крючки.
Не забывайте о регулярной профилактике. Наносите для этого немного масла перед первым использованием сковородки или после её мытья.