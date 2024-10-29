Как продлить срок службы антипригарной сковороды

Со временем антипригарная сковородка начинает прилипать и её покрытие изнашивается. Это может быть связано с разными причинами. В том числе с перегревом, использованием металлических приборов, мойкой в посудомоечной машине, неправильным хранением, использованием агрессивных средств и губок.

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Вот как вы можете продлить срок службы сковородки с антипригарным покрытием.

Готовьте на умеренном огне. Антипригарные приборы отлично справляются с приготовлением еды на слабом и среднем огне.

Используйте для готовки силиконовые и деревянные приборы. Это значительно снижает риск повреждения антипригарного покрытия.

Мойте сковороду вручную мягкой губкой. Тогда вы сохраните покрытие на сковородке.

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Правильно храните прибор. При хранении используйте между сковородками разделительные прокладки. Также вы можете повесить приборы на крючки.

Не забывайте о регулярной профилактике. Наносите для этого немного масла перед первым использованием сковородки или после её мытья.