Психология цвета в дизайне интерьера: как оттенки влияют на настроение

Цвет в интерьере – не просто один из доступных дизайнеру инструментов, но и сильнейший способ настроить обитателей дома на нужный лад. Специалисты знают, что цвет напрямую влияет на психоэмоциональное состояние человека благодаря ассоциациям, которые закреплены у нас на подсознательном уровне. Редакция Be Icon и дизайнер, мастер цвета, креативный консультант магазинов “Мастерская Dulux” Елена Теплицкая обсудили тайну оттенков и способы их использования для улучшения своего самочувствия.

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Влияние основных цветов на эмоции

Красный – это цвет энергии, страсти и активности. Он привлекает внимание и стимулирует нервную систему, повышая уровень адреналина. В интерьере красный часто используют в зонах, где важны активность и социальное взаимодействие, например, в гостиных или на кухне. Однако его избыток может вызывать раздражение или даже агрессию, поэтому с этим цветом важно не переборщить. Лучше всего красный работает в качестве акцентов.

Синий – благородный цвет, символ спокойствия, надежности и умиротворения. Он снижает уровень стресса и способствует концентрации. Синий идеален для спален или рабочих кабинетов, где важна расслабляющая обстановка. Важно учитывать, что избыток темно-синего может создавать ощущение холода или угнетения, поэтому его часто разбавляют более теплыми оттенками или нейтральными тонами.

Зеленый – главный цвет, ассоциирующийся с гармонией и свежестью. Этот цвет считается наиболее успокаивающим для глаз, так как он напоминает о природе. Зеленый создает баланс и расслабление, поэтому его часто применяют в комнатах для отдыха, спальнях или ванных. Он помогает восстановить силы и гармонизировать внутреннее состояние.

Желтый, особенно с лимонным подтоном – цвет радости, оптимизма и творчества. Желтый стимулирует мыслительные процессы и вызывает положительные эмоции. В интерьере его используют в зонах, требующих активности и энергии, например, в кухнях или рабочих пространствах. Однако слишком яркие оттенки желтого могут привести к тревоге.

Фиолетовый, а также похожие на него фуксия и бордо – цвета роскоши, мистики и творческого вдохновения. Светлые оттенки фиолетового, такие как лаванда, наоборот, создают атмосферу спокойствия и безмятежности.

Оранжевый, а также его вариации в сторону коричневого – цвета энергии, уюта и веселья. Оранжевый повышает аппетит и побуждает к социальным взаимодействиям, поэтому его часто выбирают для столовых и кухонь. Этот цвет также олицетворяет тепло и комфорт, но при чрезмерном использовании может вызывать раздражение, особенно в маленьких пространствах.

Нейтральные цвета и их связь с эмоциями человека

Нейтральные оттенки, такие как серый, белый, бежевый, черный, служат основой для любого интерьера. Они универсальны и могут быть использованы как фоновый цвет, который подчеркивает другие элементы декора. Но и у таких, казалось бы, простых оттенков есть свои секреты.

Белый ассоциируется с чистотой и светом. Он визуально расширяет пространство и создает ощущение порядка и свежести. Однако полное использование белого может сделать интерьер стерильным и холодным, поэтому его часто разбавляют теплыми аксессуарами или акцентами.

Серый символизирует баланс и сдержанность. Его можно сочетать с любыми другими цветами, чтобы создать гармоничное и элегантное пространство. Но если его слишком много, это может вызвать чувство уныния.

Черный цвет считается дорогим и благородным, хорошо работает в коммерческих интерьерах. Но если все пространство выдержано в черной гамме, это вызывает у человека тревожность и напряжение.

Комбинирование цветов и влияние сочетаний на наш мозг

Правильное сочетание цветов помогает создать в интерьере нужное настроение. Например, теплые оттенки, такие как красный, оранжевый и желтый, привносят уют и стимулируют активность, тогда как холодные, такие как синий и зеленый, помогают расслабиться и сконцентрироваться. Использование контрастных комбинаций, например, синего и оранжевого, может сделать пространство более динамичным и выразительным.

Также важно учитывать интенсивность и насыщенность цветов. Яркие и насыщенные тона активизируют и бодрят, тогда как пастельные и приглушенные цвета создают мягкую и умиротворяющую атмосферу. В идеале придерживаться соотношения двух цветов 40% к 60%, причем в спокойных интерьерах меньшую часть займет яркий цвет, а в активных зонах – наоборот.

Идеи цветовых сочетаний для жилых интерьеров

Для расслабляющей атмосферы в спальне лучше всего подходят мягкие оттенки синего, зеленого и бежевого.

Гостиная – это зона активного взаимодействия, поэтому здесь можно использовать теплые и насыщенные цвета, такие как оранжевый, желтый или красный в качестве акцентов. Такая гамма будет оживлять общение и не позволит гостям заскучать.

Кухня и столовая – места, где нужно поддерживать у человека аппетит и жизнерадостность. С этим хорошо справляются оранжевый и желтый, а также оттенки древесного.

Для концентрации и продуктивности в рабочем кабинете подойдут синий, зеленый или серый цвета с небольшими цветовыми акцентами из числа более ярких оттенков.