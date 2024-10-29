Эффективный способ защитить мебель от когтей кошки

Уберечь мебель от когтей животных можно, если использовать чехлы, в том числе водонепроницаемые, а также ткани с тефлоновой защитой и микрофибру, рассказал NEWS.ru строительный эксперт и гендиректор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев. Он подчеркнул, что кошки не любят подобные материалы.

Если ваша кошка любит поточить когти о мебель, помогут чехлы, в том числе водонепроницаемые. Чтобы не пришлось жертвовать модными предметами мягкой мебели, существует обивка от кошек: ткань с тефлоновой защитой, микрофибра, кошки ее не любят, бархат и натуральная кожа. Все эти материалы можно покрыть водостойкими средствами, благодаря чему мебель прослужит долго и не загрязнится. Также можно приобрести защитные антивандальные накладки на углы мебели, — отметил Васильев.

Ранее руководитель Московского городского клуба любителей кошек и фелинолог Людмила Макарова заявила, что необходимо приобрести специальный спрей, чтобы отучить кошку драть мебель. По ее словам, для человека такие средства имеют обычный запах, но животным он кажется резким и отталкивающим. Также эксперт посоветовала брать уже приученного ко всему котенка, так как дрессировать взрослых питомцев в силу их характера бывает очень сложно.

Дизайнер Ксения Кузнецова ранее рассказала, что чистить мягкую мебель следует специальными средствами. Эксперт подчеркнула, что важно узнать, какая ткань применялась в обивке. По ее словам, при покупке мебели можно уточнить у продавцов, какие средства лучше подойдут для ухода за определенными материалами.