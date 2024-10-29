«Ветераны России» объяснили предложение перевести женщин на удаленку

Возможность перейти на удаленный график поможет женщинам совмещать семью и работу, заявил лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. В беседе с NEWS.ru общественник подчеркнул, что это не является дискриминацией или ограничением женских прав, так как удаленка не будет принудительной.

Предложение Общероссийского общественного движения «Ветераны России» о расширении возможностей для удаленной работы для женщин ни в коем случае не является дискриминацией или ограничением их прав. Мы выступаем за создание условий, которые будут удобны и комфортны для женщин, решивших совмещать семейные обязанности и профессиональную деятельность, — пояснил Резяпов.

По его мнению, тезис, что предложение организации напоминает запреты «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) или системы ценностей XX века, не соответствует сути идеи. Резяпов уточнил, что главная цель — создать удобные условия для тех женщин, которые решили рожать. При этом, если мужчины захотят воспользоваться такой опцией и сидеть с детьми, их права тоже должны быть защищены, считает глава «Ветеранов России».

Речь не идет о дискриминации, надо вдумчиво изучать текст. При чем тут талибы? Это не принудительная мера, а у кого есть возможность. Наоборот, она должна только приветствоваться, — заключил общественник.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что, если перевести всех женщин на удаленную работу для повышения рождаемости, они просто не смогут знакомиться с мужчинами. Парламентарий уверен, что такая инициатива никак не поможет демографии.