Иногда батарейки могут подвести в самый неожиданный момент, и понять, остался ли в них заряд, бывает непросто. Однако существует простой способ проверки, не требующий сложных инструментов – достаточно лишь телефона.

Для этого нужно взять батарейку и попробовать дотронуться ею до сенсорного экрана телефона. Дело в том, что емкие аккумуляторы, даже частично заряженные, могут активировать сенсорный отклик на экране. Если при касании экран реагирует, как при нажатии пальцем, это означает, что заряд в батарейке еще есть. Если же никакой реакции нет, батарейка, скорее всего, разряжена и нуждается в замене.

Забавные лайфхаки, которые существовали в СССР

Этот метод удобен, если вы хотите быстро проверить батарейки, например, для пульта или фонарика, без дополнительных устройств.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.