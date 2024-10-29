Лайфхак: как ламинат может превратить ваш подоконник в шедевр

Ламинат подходит не только для отделки пола. Оказывается, им можно сделать откосы окон и подоконники. Он легко чистится и придает окну опрятный вид.

Для этого подгоните ламинат по ширине и отрежьте кромку по всей длине полосы. Так вы приклеите ламинат к подоконнику без зазоров и щелей. Если длина подоконника будет больше длины полос, стык сделайте по центру окна.

Куски ламината склейте в одну полосу. После застывания клея нижнюю часть ламината обезжирьте спиртом, а подоконник загрунтуйте.

После высыхания грунтовки подоконник покройте клеем и приклейте полосу ламината, прижимая его к поверхности. Лучше поставить на него груз. Щель между ламинатом и подоконником замажьте шпаклевкой.

Ранее сообщалось, что с первым снегом начинается отопительный сезон, во время которого у человека появляется апатия, депрессивное состояние и недомогания, среди которых кашель, усиление аллергии, сухость слизистых оболочек и другие. Во всем виноват пересушенный воздух.