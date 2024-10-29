Как улучшить цветение орхидеи

На цветение орхидеи влияет много факторов. Цветки могут не выпускаться из-за пересадки или неправильных условий содержания. Растение нуждается в подкормке.

Подкормка особенно требуется орхидее во время активного роста — с февраля по сентябрь. Однако некоторые сорта растут круглый год.

Подкормить орхидею можно янтарной кислотой. Одну таблетку растворите в литре воды и вносите подкормку под корень и поверх листьев раз в 30 дней.

Ранее сообщалось, что герань считается одним из самых популярных комнатных растений, ведь она неприхотлива и может цвести круглый год. Однако цветок нужно подкармливать домашними удобрениями, ведь запас питательных элементов в почве горшка ограничен. Цветовод Елена Литвинова рассказала, что одна из эффективных подкормок изготавливается на основе чеснока, который насыщен фосфором и кремнием.