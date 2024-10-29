Что делать с просроченной пеной для бритья: три способа применения

Иногда в шкафчике могут находиться разные средства с истекшим сроком годности. Некоторые из них можно выбросить, а вот пена для бритья вам еще пригодится.

Так, ее можно применить для очистки барабана от стиральной машины. Пена хорошо удаляет загрязнения. Нанесите средство, оставьте его на несколько минут и протрите.

Также пропавшей пеной для бритья можно удалить налет на раковине. Нанесите пену на губку для мытья посуды и протрите сантехнику. Затем удалите остатки другой губкой.

И последнее — зеркало можно отмыть до блеска, если воспользоваться одной хитростью. Распределите пену и оставьте ее на 15 минут, после чего удалите ее и отполируйте зеркало.

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