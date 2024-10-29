Необычное применение вазелина в быту: раковина засияет чистотой

Сколько бы вы ни намывали сантехнику в ванной, она загрязняется довольно быстро. На нее попадают брызги воды, мыло, зубная паста и другая химия.

Опытные хозяйки знают, что эту проблему быстро решает вазелин. После него не придется мыть сантехнику каждый день.

Сначала почистите смеситель и раковину привычным способом. После это насухо все протрите, чтобы сантехника была сухой. Далее обработайте поверхности небольшим количеством вазелина. Через пару минут отполируйте поверхности бумажным полотенцем.

Ранее сообщалось, что с первым снегом начинается отопительный сезон, во время которого у человека появляется апатия, депрессивное состояние и недомогания, среди которых кашель, усиление аллергии, сухость слизистых оболочек и другие. Во всем виноват пересушенный воздух. Однако вы быстро и почти бесплатно можете решить эти проблемы.