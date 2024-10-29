Дизайнер рассказала, на чем лучше не экономить в ремонте

Во время ремонта лучше не экономить на мебели, поскольку дешевая мебель быстро становится негодной и на ней появляются отслойки и перекосы, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» дизайнер Наталья Веденова. По ее словам, желание сэкономить может привести еще к большим тратам в будущем.

Эксперт объяснила, что нельзя экономить на системах газо-, электро- и водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции, так как это может привести к аварийности жилья. Также лучше приобретать качественные двери и окна, чтобы обеспечить звуко- и теплоизоляцию дома.

При самостоятельном ремонте бывает трудно продумать все детали. В этом случае не следует экономить на дизайн-проекте: специалист не только хорошо разбирается в трендах, сочетании материалов и оттенков, но и планирует эргономику пространства. В дизайн-проекте используются все преимущества площади и учитывается образ жизни каждого члена семьи, — отметила дизайнер.

Веденова добавила, что долговечность и качество ремонта зависит от строительной бригады, поэтому важно подобрать компетентных специалистов.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев рассказал, что ремонт в квартире экономкласса обойдется россиянам в три — пять тысяч рублей за квадратный метр. По его словам, данный вариант включает косметические изменения, замену напольного покрытия, покраску стен и потолков.