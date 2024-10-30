Ветеринар назвал простой способ приучить кошку к лотку

Приучить кошку к лотку можно с помощью сыпучего наполнителя, заявил в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его словам, они обладают природным инстинктом подолгу сидеть в засаде, поэтому очень чистоплотные. Специалист отметил, что кошки без труда сами находят место и быстро приучаются к лотку.

С кошками большой проблемы нет, у кошки природный инстинкт — подолгу сидеть в засаде, выслеживать добычу. Они прирожденные разведчики, поэтому очень чистоплотные. Они постоянно вылизывают себя, испражнения закапывают, стараются, чтобы от них ничем не пахло. Им нужно что-то закопать. Нужно предоставить какой-то сыпучий материал. И кошка без труда сама находит место и быстро приучается к лотку, — сказал Шеляков.

Как подчеркнул ветеринар, кошке можно в игровой форме показать, что где-то есть наполнитель или песок. Он также посоветовал промокнуть бумажку в месте, где питомец сходил в туалет, и положить ее в лоток. По словам Шелякова, тогда кошка будет знать, куда ходить в следующий раз.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев рассказал, что уберечь мебель от когтей животных можно, если использовать чехлы, в том числе водонепроницаемые, а также ткани с тефлоновой защитой и микрофибру. Он подчеркнул, что кошки не любят подобные материалы.