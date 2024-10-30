ИИ научился выявлять болезни сердца у собак

Ученые из Кембриджского университета разработали алгоритм машинного обучения, который точно определяет сердечные шумы у собак — один из основных показателей сердечно-сосудистых заболеваний.

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Алгоритм, адаптированный из методов диагностики для людей, может автоматически выявлять и классифицировать сердечные шумы по аудиозаписям, полученным с цифровых стетоскопов. В ходе испытаний алгоритм продемонстрировал чувствительность 90%, сопоставимую с показателями опытных кардиологов.

Сердечные шумы являются ключевым признаком заболевания митрального клапана, наиболее распространенной сердечной болезни у взрослых собак. Примерно одна из тридцати собак имеет сердечный шум, причем чаще это встречается у мелких и пожилых собак. Ранняя диагностика этих заболеваний имеет решающее значение, так как своевременное лечение может продлить жизнь питомцев.

Разработанная технология может стать доступным и эффективным инструментом для ветеринаров общей практики, что улучшит качество жизни собак. Команда собрала данные почти о 800 собаках, прошедших регулярные сердечные обследования, и создала крупнейшую базу звуков сердцебиений собак.

Исследователи настроили алгоритм для обнаружения и оценки сердечных шумов, что поможет ветеринарам быстро определять, нужна ли собаке дополнительная помощь.