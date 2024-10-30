Ветеринары вылечили кота с онкологией в Нижнем Новгороде, сообщается в соцсетях местного ветгоспиталя.

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Кота Памука принесли в клинику на осмотр в январе. Месяцем ранее пушистика вакцинировали в другой ветклинике от вирусных болезней, и через 14 дней на месте инъекции появилось образование, причиняющее дискомфорт. За 2 недели образование значительно выросло.

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При осмотре кот беспокоился: было видно, что новообразование доставляет сильный дискомфорт пушистику. В итоге Памуку сделали операцию, а образование отправили на гистологическое исследование.

Исследование выявило злокачественное образование. Коту назначили химиотерапию.

После лечения уже прошло 10 месяцев. Сейчас Памук периодически наблюдается у онколога и чувствует себя хорошо, признаков рецидива у него нет.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что кота с травмой глаза привезли из Индонезии в Нижний Новгород.