Названы способы помочь питомцу привыкнуть к новому жилью

Большинство домашних животных — 60 процентов кошек и 15-20 процентов собак — проявляют признаки тревожности после переезда в новую квартиру. Эксперты ПИК и сервиса «Собака-гуляка» назвали способы, которые помогут питомцу быстрее пройти адаптацию, передают «Известия».

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В первую очередь стоит перенести в новую квартиру старые вещи питомца — животные сильно привыкают к знакомым предметам и запахам. Это могут быть игрушки, лежанка или миски. Также рекомендуется положить вещь с запахом хозяина в переноску. При необходимости за пару часов до переезда можно дать легкое успокоительное.

В период адаптации необходимо обеспечить регулярный режим кормления и прогулок. Собаки могут больше времени осваивать новые маршруты для прогулок, не стоит их торопить. Если квартира достаточно большая, можно создать отдельные зоны для отдыха, игр и питания животного — это облегчает привыкание. Помочь могут и различные игры с поиском лакомств в квартире, которые заставят питомца отвлечься.

Как правило, период адаптации может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Осложнить его может шум ремонта в соседних квартирах. Во время работ лучше уходить вместе с питомцем из дома.

Ранее россияне признались, что переезжают крайне редко. Так, 31 процент живут в одном доме или квартире всю жизнь, а 55 процентов меняли жилье не более одного раза.