Дизайнер рассказал, какое оформление комнат предпочитают подростки

Мила Романова, бренд-директор компании VEROL, поделилась результатами исследования, проведенного совместно с сообществами «Выручай комната» и «Подростки города 36», о предпочтениях подростков в оформлении своих комнат.

© Вечерняя Москва

Исследование выявило, что в оформлении комнаты большинство подростков предпочитают светлые оттенки: бежевый, светло-зеленый, небесно-голубой. Они помогают сосредоточиться и придают пространству легкость.

На втором месте темные оттенки: серый, темно-зеленый, темно-синий, бордовый, коричневый. Они символизируют желание уединиться, выделиться. Подростки выбирают черный цвет, ощущая в нем комфорт и подчеркивая свою индивидуальность.

Наличие насыщенных цветов, таких как зеленый, синий, фиолетовый, голубой и желтый, в основном предпочитают творческие и креативные личности.

Эксперт рассказала, что растительная тематика также популярна среди подростков. Далее мемы, надписи, мотивирующие фразы, 3D-рисунки и любимые персонажи, привлекающие своей сложностью, объемностью, отражающие интересы, увлечения и желание быть в тренде.

При выборе оформления комнаты важно учитывать предпочтения подростка, но также предлагать альтернативы и находить компромиссы.

«За каждым цветом — свое значение, ассоциации, настроение и темперамент. У подростков восприятие цвета — как отражение душевного состояния. И это необходимо учитывать при обустройстве комнаты. Респонденты в большинстве выбирали светлые оттенки, которые помогают сосредоточиться, придают пространству воздушность. Многие выбрали серый и черный, что говорит о желании уединиться, выделиться, обозначить свою точку зрения», — рассказала Романова в беседе с RuNews24.ru.

Эксперты интерьерной компании Mr.Doors, проведя опрос среди профессиональных дизайнеров и архитекторов по всей стране, пришли к выводу, что мужчины проявляют все больший интерес к переменам в интерьерах. При этом год к году все же сохраняется лидерство среди женщин, заказывающих мебель и преображающих интерьер.