Как вырастить розы в домашних условиях

Букет из срезанных роз красив, но недолговечен. Чтобы любоваться цветами дольше, можно купить комнатное растение и выращивать его в горшке или попробовать укоренить черенок понравившейся розы из букета. «Лента.ру» рассказывает, как выбрать сорт комнатной розы, а также дает подробную инструкцию, как вырастить розу из букета.

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Комнатные розы: выбор, пересадка, уход

Как выбрать комнатную розу в магазине

При выборе комнатного цветка нужно внимательно осмотреть приглянувшееся растение. Пять важных советов дала в беседе с «Лентой.ру» агроном сельхозфирмы «Агра» Татьяна Былинская.

Не смотрите на яркие цветки розы, главное — листья и побеги. Они должны быть зелеными и свежими.

Проверьте обратную сторону листа, там не должно быть пятен и паутинок.

Потрогайте грунт в горшке — почва должна быть влажной, но не мокрой. Если растение легко отделяется от горшка, значит, были нарушены правила полива.

В холодное время года перед выносом растения из магазина горшок с розой надо укрыть газетами и утеплить полиэтиленовым пакетом.

Принеся горшок с розой домой, поставьте его на недельный карантин в комнату, где нет растений, во избежание заражения вирусами других комнатных растений. Кроме того, так роза лучше оправится от стресса при переезде.

10 лучших сортов роз для выращивания в горшке

«У комнатных роз есть всего два отличия от грунтовых, — уверяет в беседе с «Лентой.ру» цветовод Диана Равшанова. — Это маленький размер куста и слабоодревесневшие побеги».

Эксперты «Ленты.ру» выбрали топ-10 беспроблемных сортов комнатных роз.

Alberich — Куст до 35 см высотой. Яркие вишнево-красные цветы, собранные в гроздья. Ascot — Чайный гибрид, плотный компактный куст до 50 см. Фиолетовые шарообразные цветы размером 10 мм. Распускаются медленно, обладают ярко-выраженным приятным запахом. Bailando — На каждом стебле растет до пяти таких махровых бутонов цвета зефира размером 6-8 см. Сорт очень устойчив к заболеваниям. Ballerina — Мускусный гибрид с одиночными небольшими розовыми цветками с белой серединой величиной до 10 см. Куст до 50 см. Любит тень. Почти без запаха. Camille Pissarro — Роза из группы флорибунды с крупными до 12 см цветками эффектной желто-розовой окраски с точками рубинового цвета. Куст небольшой, до 49 см, с темно-зеленой листвой. Растение очень неприхотливо и всегда пышно цветет. Dafna — Кустарниковая роза без шипов. Куст до 80 см. Цветет розетковидными махровыми сиреневыми цветами до 8 см в диаметре. Любит солнце. Обладает изысканным запахом. Jacqueline du Pré — Полумахровые румяно-белые цветы с розовыми тычинками в центре до 10 см. Крепкий куст до 60 см. Очень приятный мускусно-лимонный аромат. Может расти в тени. Lavender Lace — Куст 25 см. Нежный лавандовый цвет пионовидных бутонов размером до 3 см. Лепестки как бы слегка примяты на краях. Приятный аромат. Mandarin — Гроздья мандариновых двойных розеток по 10 см в диаметре, сильно напоминающих георгины. Куст не более 60 см с массой глянцевых листьев. Большое количество шипов. Без запаха. Rose nitida — Куст высотой до 80 см, похожий на мелкий шиповник с ярко-зелеными глянцевыми маленькими листочками. Одиночные нежно-розовые цветы 6 см в диаметре перемежаются красивыми ярко-красными плодами.

Пересадка комнатных роз

Если магазинный горшок слишком мал, то через три-четыре недели после карантина розу следует пересадить в более подходящую емкость. Грунт для посадки можно купить в магазине или подготовить самостоятельно. Татьяна Былинская советует следующие пропорции грунта для роз:

2 части дерновой земли;

1 часть листовой земли (перегноя);

1 часть торфа;

0,5 части песка;

на дно 1 часть керамзита (битого кирпича).

Аккуратно достаньте розу из горшка и поставьте в новую емкость на дренажный слой. Заполните пустоты новым грунтом и полейте растение. Подкормите растение специальным удобрением для роз.

Уход за комнатными розами

Эксперты «Ленты.ру» дали несколько советов по уходу за розами в домашних условиях.

Грунт в горшке должен быть всегда слегка влажным.

Не забывайте сливать воду из поддона.

Не ставьте растение под прямые солнечные лучи.

Опрыскивайте растение в жару. Регулярное опрыскивание спасет от главного врага розы — паутинного клеща.

Для профилактики периодически опрыскивайте розу мыльным раствором.

Весной и осенью лучше просто увлажнять воздух вокруг.

Первые два месяца подкормка не требуется, поскольку роза получила порцию удобрений перед продажей.

С марта по октябрь необходима подкормка специальным удобрением для роз.

В период роста и цветения питательные вещества нужно вносить каждую неделю небольшими дозами.

Опрыскивание можно чередовать с корневой подкормкой.

В ноябре прекращают срезку цветов и сокращают полив.

В холодное время года может наступить период покоя, который длится примерно пять недель.

Розы надо перенести в прохладное (15 ℃) помещение.

В феврале-марте надо оставить по пять почек на сильных побегах и по три на маленьких.

Обязательно удаляйте отцветшие цветки и желтые листья.

Обрезанные черенки розы можно использовать для размножения.

Как вырастить розу из букета

Как выбрать розу для выращивания

«Как это ни прискорбно, но большинство роз из букета не годится для дальнейшего выращивания, — сожалеет агроном Татьяна Былинская. — Дело в том, что в коммерческих целях для цветов под срез в почву добавляют разную химию, которая тормозит развитие корневой системы. Только так до нас и могут доехать розы из далекой Колумбии или Эквадора. Поэтому постарайтесь узнать происхождение букета. Для черенкования лучше всего подходят наши, российские цветы, потому что между срезкой и покупкой проходит минимум времени и химикаты не успевают подействовать».

«Букеты необычных расцветок для черенкования не подойдут, — поясняет цветовод Равшанова. — Например, двухцветные и сиреневые гибриды не прорастают даже у профессионалов».

По ее словам, для дальнейшего размножения подойдут розы всего трех цветов:

Розовые;

Красные;

Бордовые.

Главное для дальнейшего размножения — стебли, они должны быть упругими и равномерного темно-зеленого оттенка.

«Время экспериментов — только лето! Выращивать розы из букета зимой можете даже не пытаться», — предупреждает Равшанова.

Чтобы вырастить понравившуюся розу из букета, нужно: правильно нарезать черенки; подобрать способ проращивания.

Подготовка черенков

Чем больше вы заготовите черенков, тем выше шанс прорастания. Вот инструкция по правильной нарезке черенков:

На стебле найдите место, где расположены три почки. Отступив от верхней почки два сантиметра, острым ножом или секатором сделайте прямой срез. Ножницы не подходят, так как сожмут капилляры растения. От нижней почки отступите на полтора сантиметра, сделайте косой срез под углом 45 градусов. Удалите все веточки с листьями, кроме одной. Отрежьте половину листа, чтобы не расходовать питательные вещества, но не останавливать процесс фотосинтеза. Обработайте срез стимулятором роста корней. Разведите подкормку для роз в воде. Оставьте черенок на сутки. Выберите один или несколько методов черенкования.

Грунтовой метод

Купите специальный грунт для роз или приготовьте его самостоятельно (см. выше).

Пошаговая инструкция:

Подготовьте отдельные горшочки или пластиковые стаканы для каждого черенка. Насыпьте на дно дренаж, наполните емкость землей. Сделайте ямку, чтобы в ней поместилась большая часть черенка. Поставьте черенок в ямку, засыпьте землей. Не забывайте поливать черенки. Накройте каждый черенок обрезанной пластиковой бутылкой или полиэтиленовым пакетом для достижения парникового эффекта. На время снимайте парник, чтобы черенок подышал.

Убрать парник можно при появлении первых листьев. Процесс укоренения розы завершен, когда на черенке появится пятый лист. Пересадите розу вместе с комом земли в горшок или в открытый грунт.

Метод укоренения в клубне картофеля или банане

Другую часть черенков можно попробовать укоренить в обыкновенной картошке, которая будет постоянно снабжать будущую розу питательными веществами и защищать от бактерий.

Пошаговая инструкция:

Помойте средний клубень картофеля, удалите глазки. Острым ножом сделайте не сквозное углубление, равное диаметру черенка. Обмакните растение в корневин (если черенок не стоял в нем сутки), вставьте в картофелину. Положите картофель с черенком на землю. Присыпьте землей картофелину. Накройте растение парником. Давайте подышать, по мере надобности поливайте, ежедневно опрыскивайте.

В банане также много питательных веществ, и его можно использовать по аналогии с картофелем — чистить банан не обязательно. Просто порежьте его на куски и вставьте в них черенки, не протыкая насквозь.

Метод «шаурмы»

Это очень эффективный метод, и он дает результаты даже в случае очень капризных растений.

Пошаговая инструкция:

Хорошо намочите газету, отожмите. Полностью заверните в газету каждый черенок, чтобы он был покрыт бумагой сверху и снизу. Сложите все черенки, заверните их в газету, как будто заворачиваете шаурму. Положите «шаурму» с черенками в черный мешок для мусора, завяжите неплотным узлом. Это нужно для парникового эффекта. Положите мешок в теплое место. Периодически развязывайте сверток и опрыскивайте газету из пульверизатора. Раз в три-четыре дня осматривайте черенки. Если появилась гниль, уберите зараженный черенок, остальные черенки промойте и сделайте для них новый сверток.

Примерно через месяц на саженцах появятся корешки. Когда корни вырастут до пяти сантиметров, пересадите розу в горшок.

Водный метод

Выращивание роз в воде — это самый простой и наглядный процесс укоренения черенков.

Пошаговая инструкция:

Прокипятите воду, остудите. Для дезинфекции добавьте в нее таблетку активированного угля или полтаблетки аспирина. Размешайте в воде несколько капель стимулятора корнеобразования. Возьмите прозрачную емкость, налейте в нее воду. Натяните на емкость фольгу парникового эффекта. Сделайте в фольге отверстия под черенки. Поставьте черенки в воду (можно все в одну емкость). Избегайте прямых солнечных лучей. Меняйте воду каждые 2-3 дня.

Если все пойдет удачно, что черенок вступит в период активного роста: сначала на черенках образуются светлые наросты, затем появятся корешки. Когда корни достигнут длины пять сантиметров, розу можно сажать в горшок.

Корни, сформированные в воде, более хрупкие, чем те, что выросли в грунте. Будьте осторожны: при посадке их можно легко повредить.

Эксперты рекомендуют попробовать все способы черенкования: какой-нибудь из них наверняка сработает.