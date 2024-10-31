Черный питбуль – фото и описание окраса, особенности породы

Сложившиеся стереотипы об американских питбулях все-таки являются ошибочными. Агрессия, которую приписывают этим статным животным, на самом деле вовсе для них не характерна. Это порода официально не признана ни РКФ, ни МКФ. Она вызывает множество споров в среде кинологов. Однако один из вариантов окраса, черный питбуль, как и все остальные, признан организацией под названием UKC.

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Разнообразие расцветок этих собак поражает воображение – от классических рыжего и белого до более редких, таких как однотонная черная. Именно черные особи представляют особую ценность для заводчиков и истинных ценителей породы.

Факты о черных питбулях

Чтобы понять эту породу, необходимо взглянуть на нее комплексно, учитывая особенности ее физического и психического здоровья, а также поведенческие характеристики:

Активность. Есть мнение, что психическое здоровье представителя породы напрямую связано с количеством нагрузки. Как и любому животному, этим псам жизненно необходимо регулярно выплескивать энергию посредством активных игр и спорта. Это не просто способ развлечь собаку, а важный фактор предотвращения появления деструктивного поведения.

Есть мнение, что психическое здоровье представителя породы напрямую связано с количеством нагрузки. Как и любому животному, этим псам жизненно необходимо регулярно выплескивать энергию посредством активных игр и спорта. Это не просто способ развлечь собаку, а важный фактор предотвращения появления деструктивного поведения. Вариативность окрасов. Внешность питбуля, характеризующаяся черным окрасом или каким-либо другим, определена официальным стандартом UKC.

Внешность питбуля, характеризующаяся черным окрасом или каким-либо другим, определена официальным стандартом UKC. Преданность и любовь к близким. За грозной маской скрывается невероятно преданный и любящий пес, особенно заботящийся о своих близких и потомстве. Однако, к незнакомым людям питбули относятся с недоверием, воспринимая их как потенциальную угрозу. Это необходимо учитывать и с раннего возраста социализировать питомца, пресекая излишнюю подозрительность.

За грозной маской скрывается невероятно преданный и любящий пес, особенно заботящийся о своих близких и потомстве. Однако, к незнакомым людям питбули относятся с недоверием, воспринимая их как потенциальную угрозу. Это необходимо учитывать и с раннего возраста социализировать питомца, пресекая излишнюю подозрительность. Особенности рациона. Питбули требуют особого внимания к составлению меню. Они склонны к ожирению и пищевой аллергии, поэтому их питание должно контролироваться владельцем.

Питбули требуют особого внимания к составлению меню. Они склонны к ожирению и пищевой аллергии, поэтому их питание должно контролироваться владельцем. Особенности содержания. Важно помнить, что короткая шерсть питбуля не защищает его от холода, поэтому содержание в открытом вольере нежелательно. Длительное одиночество и отсутствие общения с хозяином может привести к деструктивному поведению.

Важно помнить, что короткая шерсть питбуля не защищает его от холода, поэтому содержание в открытом вольере нежелательно. Длительное одиночество и отсутствие общения с хозяином может привести к деструктивному поведению. Обучение и дрессура. Особого внимания заслуживает вопрос дрессировки. Этим псам необходим лидер, который сумеет продемонстрировать свой авторитет.

Происхождение и история

Питбультерьер, невзирая на популярность, до сих пор остается породой, которую не признала МКФ. Этот факт, а также отсутствие строгих стандартов внешнего вида, делает его историю крайне противоречивой.

Происхождение породы восходит к бульдогам и терьерам, которые были скрещены для создания собаки, обладающей силой и упорством, а также быстрой реакцией. Селекция велась непрофессионалами, то есть была, по сути, народной.

Ее задачей было появление животного с выдающимися рабочими характеристиками. Именно поэтому на экстерьерные особенности внимания не обращали. И по сей день внешность собак может разниться.

Важно отметить, что средства информации сыграли значительную роль в формировании негативного общественного мнения о породе. Публикация некоторых новостей, часто без учета контекста и причин, привела к тому, что питбультерьер стал восприниматься как исключительно опасный питомец, представляющий угрозу для людей. Этот факт можно назвать спорным.

Не смотря ни на что, псы по-прежнему популярны как в США, так и в других государствах. Их прекрасный нюх и выносливость сделали их ценными помощниками в службе правоохранительных органов.

В полиции питбули успешно используются для поиска наркотических и взрывчатых веществ. Этот факт свидетельствует о том, что, несмотря на стереотипы, порода обладает высоким потенциалом для дрессировки и выполнения сложных задач.

Описание собаки

Американский черный питбультерьер – это собака с мощным телосложением, сильным характером и уникальной внешностью. Стандарт породы описывает животное, обладающее силой, трудолюбием и выносливостью.

Средняя масса представителей породы от 14 до 27 кг. Высота в холке – от 43 до 53 см.

Голова – одна из отличительных черт. Она выглядит большой и широкой, но при этом пропорциональна туловищу. Ее форму можно назвать клиновидной. Стоп хорошо заметен.

Черепная коробка крупная, наверху плоская. Расстояние от уха до уха – немаленькое. Морда выглядит мощной, плавно сужается от стопа к мочке носа. Челюсти создают впечатление силы. Их прикус, согласно стандарту, только правильный.

Уши имеют высокий постав. Глаза обладают миндалевидной формой и имеют низкую посадку. Цвет радужки и мочки носа стандартом не определен. То есть, может быть любым.

Корпус черного питбуля выглядит мощным и коренастым. Шея смотрится сухой, мускулистой, слегка выпуклой и довольно широкой в районе холки собаки. Лопатки имеют косой постав, что обеспечивает животному свободу движений.

Линия верха имеет легкий наклон от холки к хвосту. Поясница мускулистая. Грудная клетка глубокая, ребра имеют умеренную выпуклость. Хвост короткий, обладает низкой посадкой. В движении или при возбуждении он может подниматься до линии верха.

Ноги не должны быть чрезмерно короткими и массивными. Непременно ровные. Лапы обладают средними размерами. Движения легкие, пружинящие.

Шерстный покров короткий, плотно прилегающий, блестящий и жестковатый на ощупь. Подшерсток отсутствует, живот без ворса.

Черный окрас питбулей

Американские питбультерьеры обладают широкой палитрой возможных окрасов. Стандарт породы допускает несколько вариаций, среди которых специалистами очень выделяется полностью черный цвет собак.

Идеальным вариантом считается насыщенный черный окрас без каких-либо пятен или подпалин. Тем не менее, небольшие белые отметины допустимы, хотя и снижают общую оценку, если собака будет представлена на выставке. Эти белые пятна могут образовывать необычные узоры, например, манишку на шее.

Черный окрас у питбуля также может комбинироваться с рыжеватым подпалом. Эти отметины могут располагаться в характерных местах: на ногах, у ануса, на грудной клетке, на морде. Такие комбинации цветов придают представителю породы особый шарм, добавляя его внешности контраста.

Еще одной вариацией окраса является биколор. В этом случае доминирует белый цвет. И питбуль визуально выглядит практически белым с незначительными черными вкраплениями.

Красящий пигмент, именуемый меланином, а конкретно его разновидность эумеланин, обеспечивает пигментацию шерстного и кожного покровов. Кроме этого, он окрашивает слизистые оболочки и радужку глаз. Если пигмента достаточно, цвет будет максимально насыщенным, то есть черным.

Как отмечают профессиональные заводчики, ген, отвечающий за черный окрас, является доминантным. Это означает, что для его проявления достаточно одного родителя-носителя. Даже если другой родитель не черного цвета, он все равно может проявиться у части потомства. Для гарантированного получения помета черной расцветки рекомендуется скрещивание двух однотонных питбулей.

Другие окрасы

Представители этой американской породы отличаются богатым разнообразием расцветок, среди которых можно выделить сплошные и многоцветные. В рамках этих категорий есть как распространенные, так и редкие вариации.

К часто встречающимся окрасам относятся серые, бежевые, светло-палевые, тигровые, коричневые и рыжие (красные). В то время как сплошной белый, триколор и крапчатый фиксируются значительно реже, представляя собой желанные, но нечастые варианты.

Нужно отметить, что спектр окрасов не ограничивается перечисленными выше. Оформленный стандарт разрешает и другие вариации, но при этом существует строгий запрет на разведение особей с окрасом мерль (мраморный) и альбинизмом. Причина этого кроется в негативном влиянии этих генетических особенностей на здоровье помета.

Особенности характера и темперамент

Питбуль – порода, которая окружена противоречивыми стереотипами. Однако, за внешностью мощной и мускулистой собаки скрывается преданный и любящий товарищ, способный стать настоящим другом и надежным защитником семьи.

Пес отличается невероятной любовью к своим близким. Питбули с радостью встречают гостей, демонстрируя дружелюбие и приветливость. Однако, их природная бдительность и инстинкт защиты делают их прекрасными сторожами. К незваным чужакам они относятся с настороженностью, предупреждая хозяина о появлении посторонних громким лаем. Благодаря этому качеству, прогулки с питбулем, даже по темным улицам, становятся безопасными – эта собака всегда готова встать на защиту своего человека, даже ценой собственной жизни.

Отдельно стоит упомянуть о взаимоотношениях с младшими членами семей. Вопреки распространенным мифам, эти собаки очень любят детей и могут стать их лучшими друзьями. Терпение и игривость делают их идеальным компаньоном для малыша. Однако, как и с любым животным, требуется соблюдение определенных правил безопасности: никогда не оставляйте ребенка наедине с собакой.

Основы дрессировки и воспитания

Питбули, черные, в том числе, требуют ранней и последовательной дрессировки для формирования правильного поведения. Когда начинать обучение собаки? Этот вопрос является одним из самых важных для будущих владельцев. Ответ однозначен: чем раньше, тем лучше.

Социализация и обучение должны начинаться с момента появления щенка в доме. Первые 3-4 месяца жизни являются периодом, когда формируется характер и поведение. Щенок наиболее восприимчив к новым впечатлениям. Ранняя социализация, включающая знакомство с различными людьми, животными, звуками и ситуациями, поможет питбулю вырасти уверенным в себе.

Раннее обучение базовым командам является основой для дальнейшей дрессировки.

Постепенное и последовательное введение команд в повседневную жизнь щенка поможет ему понять правила поведения и вашу роль как лидера «стаи».

Не стоит забывать о положительном подкреплении. Поощрение лакомствами, похвалой и игрой является наиболее эффективным способом обучения питбуля и укрепления связи между вами. Использование физического наказания или криков абсолютно недопустимо и может привести к негативным последствиям, таким как агрессия и страх.

О содержании и питании породы

Каждая порода собак имеет свои особенности, касающиеся содержания. Один из наиболее спорных вопросов – возможность проживания питбулей в вольере. Несомненно, у такой собаки вольер должен быть просторным, с надежным ограждением. Материал ограды должен быть прочным и устойчивым к попыткам питбуля его преодолеть. Однако стоит понимать, что в зимнее время года питомец с короткой шерстью на улице будет очень мерзнуть.

Регулярные гигиенические процедуры необходимы для поддержания чистоты и здоровья собаки. Вычесывание шерсти, купание по мере необходимости, чистка зубов, обрезка когтей – обязательные мероприятия. Несоблюдение гигиены может привести к появлению паразитов, инфекций и других проблем со здоровьем.

Рацион питбуля любого окраса, черного, в том числе, должен быть сбалансированным и включать в себя все необходимые вещества. Важно учитывать возраст, уровень активности и физическое состояние собаки при выборе корма. Сухой готовый корм – оптимальный вариант. Он содержит верное соотношение белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, необходимых для поддержания мышечной массы, энергии и крепкого иммунитета.

Выбрав натуральный тип питания для собаки, используйте только свежие и качественные продукты: овощи, фрукты, нежирное мясо, хорошо разваренные каши. И не забывайте, что меню в этом случае составляет ветеринар или диетолог.

Необходимость приобретения одежды для собаки

Густая короткая шерсть, являющаяся естественным защитным механизмом, позволяет собакам переносить довольно низкие температуры, сохраняя тепло тела. Благодаря активному образу жизни и высокой скорости метаболизма, большинство пород действительно не мерзнут при обычных зимних условиях. Однако, важно помнить, что даже у самых энергичных питомцев есть предел, и при сильных морозах их собственная защита может оказаться недостаточной.

Когда температура воздуха опускается ниже -10°С, организм питбуля начинает испытывать существенные трудности с поддержанием необходимого уровня тепла. В особенности это касается щенков, пожилых собак и особей с ослабленным иммунитетом.

Поэтому при экстремально низких температурах надо помочь собаке сохранить тепло с помощью специальной одежды. Утепленный комбинезон или попона являются отличным решением для защиты питомца от холода.

Вопросы здоровья

Американский питбультерьер, несмотря на свою репутацию сильной и выносливой собаки, как и любая другая порода, подвержен некоторым специфическим заболеваниям.

Одной из наиболее распространенных проблем являются аллергические реакции. Они могут проявляться на различные раздражители, включая пищу, пыльцу, пыль и укусы блох.

Другая распространенная патология – дисплазия тазобедренного сустава. Это наследственное заболевание, при котором суставы не развиваются правильно, что приводит к боли и хромоте.

Проблемы со щитовидной железой также встречаются у этих животных. Гипотиреоз, снижение функции щитовидной железы, проявляется в виде вялости, набора веса и выпадения шерсти. Регулярные осмотры у ветеринара и анализы помогают выявить заболевание на ранней стадии и назначить соответствующее лечение.

Пороки сердца – еще один аспект, требующий внимания. Некоторые питбули могут иметь врожденные дефекты сердца, которые способны привести к различным проблемам со здоровьем.

Фото питбулей черного цвета

© Petstory

© Petstory

© Petstory

© Petstory

© Petstory

Для кого лучше всего подойдет черный питбуль?

Эта американская порода вызывает как восхищение, так и опасения. Несмотря на сложившиеся стереотипы, питбули обладают рядом качеств, которые делают их привлекательными для людей, ведущих активный образ жизни и ценящих силу, выносливость и преданность. Однако, важно понимать, что эта порода требует опытного и ответственного владельца, способного удовлетворить ее специфические потребности.

Сила и выносливость – это неотъемлемые качества собак. Они способны выдерживать значительные нагрузки и с удовольствием участвуют в различных видах активности, включая аджилити, фрисби и другие спортивные дисциплины.

Еще одним преимуществом черных питбультерьеров является их короткая шерсть, которая требует минимального ухода. Регулярного расчесывания несколько раз в неделю достаточно, чтобы поддерживать шерсть в надлежащем виде. Это особенно удобно для занятых людей, которым важно иметь собаку, не требующую сложного и трудоемкого ухода.

Наконец, американские питбультерьеры исторически использовались как охранные собаки. Их отличные сторожевые качества обусловлены природной бдительностью, преданностью хозяину и способностью защищать свою семью.

Американские питбультерьеры могут быть отличным выбором для людей, ищущих активного, сильного и преданного любимца. Однако, важно помнить, что эта порода требует особого внимания к воспитанию и социализации.

Советы специалистов по выбору щенка

При выборе щенка черного питбуля оцените следующие аспекты:

Опытность продавца. Отыщите продавца с безупречной репутацией, который заботится о своих подопечных. Посетите место, где они находятся, пообщайтесь с заводчиком, узнайте о родителях щенка, их характере и поведении.

Отыщите продавца с безупречной репутацией, который заботится о своих подопечных. Посетите место, где они находятся, пообщайтесь с заводчиком, узнайте о родителях щенка, их характере и поведении. Здоровье. Обратите внимание экстерьер щенка. Оцените, нет ли внешних признаков каких-либо болезней.

Обратите внимание экстерьер щенка. Оцените, нет ли внешних признаков каких-либо болезней. Характер. Понаблюдайте за поведением щенка. Песик должен быть дружелюбным и любопытным, но не агрессивным. Спросите заводчика о характере родителей и других щенков из помета. Это поможет вам оценить, насколько малыш подходит вашей семье и образу жизни.

Понаблюдайте за поведением щенка. Песик должен быть дружелюбным и любопытным, но не агрессивным. Спросите заводчика о характере родителей и других щенков из помета. Это поможет вам оценить, насколько малыш подходит вашей семье и образу жизни. Документы. Заводчик должен предоставить документы, подтверждающие происхождение щенка и его здоровье. Внимательно изучите их перед покупкой.

Заводчик должен предоставить документы, подтверждающие происхождение щенка и его здоровье. Внимательно изучите их перед покупкой. Родители. Попросите заводчика показать вам родителей. Лучше, если оба питбуля будут иметь черную шерсть.

Мы изучили мнение владельцев о породе

Мнение владельцев разительно отличается от общепринятых стереотипов. Для них это не просто собаки, а преданные друзья, любящие члены семьи, обладающие невероятной энергией, игривостью и нежностью.

Хозяева отмечают их исключительную преданность и любовь к семьям. Они способны на невероятную привязанность и демонстрируют ее через нежность, игривость и постоянное желание быть рядом с любимыми людьми. Многие подчеркивают, что питбули – это собаки, которые буквально «тают» от ласки и обожают проводить время с детьми, проявляя удивительную терпеливость и доброту. Эта любовь и преданность – одна из главных причин, по которой люди выбирают питбулей.

Однако, владельцы также подчеркивают, что содержание питбуля любого окраса, черного, в том числе, – это большая ответственность. Из-за своей силы и энергии, эти собаки требуют опытного хозяина, готового уделять им достаточно внимания и времени, чтобы заниматься их дрессировкой и социализацией с раннего возраста.