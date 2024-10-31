Ветеринары рассказали, как защитить питомцев от клещей

С наступлением холодов подходит к завершению сезон клещей, от укусов которых страдают домашние животные, заражаясь опасными инфекциями. По данным на конец октября 2024 года, в ветклиники ГБУ «Мосветобъединение» поступили 5340 собак, укушенных клещами. Из них у 1857 питомцев оказался положительный результат анализа на бабезиоз (пироплазмоз) — им потребовалось лечение.

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Наибольшее число обращений зафиксировали на станциях по борьбе с болезнями животных (СББЖ) Восточного и Юго-Восточного округов (1309), а также Западного и Юго-Западного (996). Меньше всего пациентов, зарегистрировали в государственных ветклиниках — СББЖ ТиНАО (300).

Заведующая Кунцевской государственной ветклиникой столицы Елена Алешина рассказала, что чаще всего на собаках обнаруживали клещей после поездок в область и на дачу. Единичные случаи были и в Москве. Причем возраст и порода собак не играли роли — среди пациентов были самые разные питомцы.

По наблюдениям ветеринарных врачей, пики обращений с укусами клещей пришлись на апрель — май и сентябрь — октябрь. Сейчас активность паразитов идет на спад, но тем не менее риск «поймать клеща» сохраняется, а поэтому обрабатывать собак препаратами от иксодовых клещей необходимо вплоть до устойчивых минусовых температур.

Клещи поражали в основном тех питомцев, которые не прошли регулярную профилактическую обработку. Наибольшая часть пострадавших собак была совсем без нее, а другие пациенты получили укусы из-за неправильного применения препаратов от эктопаразитов. Например, ветеринары отмечали нарушения числа обработок или уменьшения рекомендованной дозы препарата. При этом в госветслужбе столицы пояснили, что большинство московских владельцев собак ответственно относятся к защите питомцев.

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Бабезиоз (пироплазмоз) — опасное заболевание собак, вызываемое укусом иксодового клеща. Простейшие рода babesia, попадая в кровь животного, поражают и разрушают эритроциты, что приводит к тяжелым поражениям печени и других органов, а при отсутствии лечения — к летальному исходу в 95 процентов случаев.

Признаки пироплазмоза — это отказ от еды, вялость, моча темного цвета, побледнение или желтушность слизистых оболочек и белков глаз, повышение температуры до 41–42 градусов, слабость или отказ задних конечностей.

Чем раньше удалось заметить хотя бы один из этих симптомов и начать лечение, тем легче и успешнее пройдет восстановление питомца. Курс терапии может длиться от трех до 14 дней. Вылечить пироплазмоз на дому или какими-то народными средствами невозможно. Лучшая профилактика укуса клеща — своевременная обработка с помощью таблеток или капель на холку.

В Москве работает 26 государственных ветеринарных клиник, в которых питомцам окажут необходимую помощь. Записаться на прием можно онлайн на mos.ru и по номеру единого контакт-центра госветслужбы: +7 495 612⁠-04⁠-25 (круглосуточно).