Фронтальная или вертикальная загрузка: какую стиральную машину выбрать

Выбор модели стиральной машины зависит от множества факторов. Существует всего два типа, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В этой статье "Рамблер" расскажет про основные различия между фронтальными и вертикальными стиральными машинами.

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Фронтальная стиральная машина

Фронтальные стиральные машины имеют двери, открывающиеся спереди, куда белье загружается горизонтально. Они могут быть встроены в мебель, а также стыковаться с другими кухонными или сантехническими приборами.

Преимущества:

Экономия воды и электроэнергии: фронтальные стиральные машины, как правило, более эффективны в плане расхода воды и электроэнергии благодаря использованию технологии, позволяющей добиться лучшего отжима.

Более качественная стирка: эти машины обеспечивают бережный уход за тканями и лучше справляются с загрязнениями, благодаря более эффективному подходу к стирке.

Вместительность: фронтальные модели часто имеют большую барабанную емкость, что позволяет стирать больше белья за один раз.

Дополнительные функции: многие модели оснащены различными режимами стирки, которые позволяют подбирать оптимальные параметры для различных типов тканей.

Недостатки:

Неудобство загрузки: у людей с проблемами со спиной или пожилых людей может возникнуть трудность при наклоне для загрузки и выгрузки белья.

Требует больше места для открытия двери: эти машины требуют свободного пространства спереди, что может вызвать неудобства при установке в небольших помещениях.

Цена: фронтальные машины могут быть дороже вертикальных, как в плане покупки, так и в плане ремонта и обслуживания.

Вертикальная стиральная машина

Вертикальные стиральные машины загружаются сверху, и их специальные конструкции позволяют открывать крышку, не наклоняясь. Это отличный вариант для небольших помещений.

Преимущества:

Удобство загрузки: благодаря вертикальной конструкции, они намного удобнее для людей любого роста и возраста.

Экономия пространства: такие машины могут быть установлены в узких помещениях, так как не требуют места спереди для открытия двери.

Кратковременные стирки: эти модели зачастую быстрее нагревают воду и имеют специальные режимы для быстрой стирки, что может быть удобно в случае непредвиденных обстоятельств.

Низкая стоимость: вертикальные стиральные машины обычно дешевле в сравнении с аналогами фронтального типа.

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Недостатки:

Меньшая эффективность стирки: вертикальные модели могут не всегда справляться с сильными загрязнениями так же эффективно, как фронтальные, особенно при стирке крупных вещей, таких как одеяла.

Потребление воды: обычно они расходуют больше воды, чем фронтальные машины, что может отразиться на коммунальных платежах.

Меньший выбор функций: у многих моделей меньше режимов стирки и дополнительных функций, что может быть невыгодно пользователю, ищущему более универсальную машину.

Как выбрать?

При выборе между фронтальной и вертикальной стиральной машиной стоит учитывать размер и планировку помещения. Если пространство ограничено, подумайте о вертикальной модели. Фронтальные машины требуют больше свободного пространства перед собой.

Если вы планируете часто стирать большие объемы белья, возможно, стоит рассмотреть фронтальную машину с большой емкостью барабана. Ее же лучше выбрать для частой стирки деликатных вещей.

Также учитывайте физическое здоровье: если вам сложно наклоняться, вертикальная машина может быть более комфортной. И, наконец, сравните цены на обе модели и определите, какую сумму вы готовы потратить на покупку.

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