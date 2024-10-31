Как обновить интерьер без ремонта

Преображение интерьера может оказаться сложной задачей, особенно если у вас нет возможности или желания делать капитальный ремонт. Однако существует множество креативных и экономных способов освежить обстановку. Начать можно с малого, постепенно переходя к более основательным обновлениям. Сегодня поговорим об окнах и дверях.

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Оконные рамы, откосы, подоконники и карнизы

Простое, эффектное и быстро реализуемое решение — покраска оконных рам. Особенно актуально, если окна «не первой свежести» и уже давно требуют обновления.

Выбор цвета — задача проще некуда: либо черный (из моды не выходит), либо в цвет арочных дверных проемов (которые тоже стоит покрасить), в тон задуманных ярких или уже имеющихся акцентов, либо просто в любимый оттенок.

Ручки на окнах тоже можно заменить, причем в два счета. Но перед этим придется озадачиться выбором — сейчас на массмаркетах их несметное количество под любой стиль и запрос.

Радиаторы под окнами не раздражают? Их тоже можно эффектно покрасить или заказать кофры в швейной или столярной мастерской. А можно закрыть экранами. Кстати, если у вас открывается из окон интересный вид на город, его было бы неплохо «впустить» в интерьер. В той же столярной мастерской вам могут сделать художественную перфорацию на экранах радиатора — или, уже в другом заведении, на роликовых блэкаутах.

Далее приступаем к текстильному оформлению и подбору сезонных штор. Напоминаем, они могут быть двусторонними и многослойными. На карнизы можно повесить крупные ограненные бусины Swarovski для появления солнечных зайчиков днем и светодиодные гирлянды для создания жизнерадостного настроения вечером.

На кухне есть окна? И есть мечта (или потребность) перейти на здоровое питание? Тогда начинайте подбирать симпатичные горшочки для пряных трав и лимонного дерева. Оставьте место для умного сада с автополивом и фермы для проращивания микрозелени.

У вас все зеленое гибнет — и, вообще-то, мы тут интерьер обновляем? Окей, переходим к дверям.

Арочные проемы, дверные полотна и фурнитура

Если дверей нет, но есть арка, ее, как вы уже догадались, можно покрасить. Это просто, эффектно и приносит целое море новых эмоций. Про подбор цвета вы уже прочитали, а сейчас можно задуматься и подключить воображение. А как насчет каллиграфической росписи, сусального золота или контрастного стенам насыщенного оттенка, который вы чуть позже повторите в обивке дивана по соседству?

Дверное полотно можно заменить, можно перекрасить, можно заменить стекла (разумеется, если они есть), можно заказать или сделать самостоятельно витражные вставки. Для удобства и экономии места во входную дверь или в дверь спальни можно интегрировать зеркало.

Если дверь скрипит — предлагаем отправиться за фурнитурой и ручками. Смазать петли тоже не помешает, но если уж преображать и обновлять, то все и сразу. Дверные ручки не только несут визуальные изменения, но и будут вас первое время очень впечатлять тактильно. Имейте это в виду и выбирайте их не по картинкам, а руками.

Идея для сентиментальных. Если каким-то чудом у вас осталась фурнитура от дверей из памятных мест вроде родительской дачи, бабушкиного деревенского дома или дедушкиного кабинета, вы уже поняли, что с ней сделать. А на самом дверном полотне можно собрать стильную или очаровательную и суперкреативную инсталляцию с архивными фотографиями, рисунками и памятными предметами. Конечно, дверь эта должна располагаться таким образом, чтобы из прихожей ее никто не видел и чтобы помещение, в котором она находится, располагало к рефлексии и чувственным переживаниям.

Как только разберетесь с окнами и дверьми, возвращайтесь к нам — будем переходить к стенам, полам и потолкам.