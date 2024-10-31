Два способа «выпроводить» пауков из дома

Многим людям неприятно соседствовать с пауками, несмотря на то что они играют важную роль. Есть два простых и безопасных способа избавиться от них.

Вам поможет розмарин. Пауки не любят это растение. Просто возьмите стакан с водой и поставьте в него две веточки растения. Подождите несколько часов. После этого перелейте жидкость в пульверизатор, а потом опрыскайте квартиру.

Также хорошо справится с насекомыми эфирное масло апельсина. В ведро с водой добавьте 20 капель эфирного масла и вымойте им пол. Далее в стакане воды разведите пять капель того же масла и обработайте стены.

Ранее сообщалось, что с первым снегом начинается отопительный сезон, во время которого у человека появляется апатия, депрессивное состояние и недомогания, среди которых кашель, усиление аллергии, сухость слизистых оболочек и другие. Во всем виноват сухой воздух. Однако вы быстро и почти бесплатно можете решить эти проблемы.