Почему носы у собак всегда мокрые и холодные

Кончик носа у собаки почти всегда влажный и прохладный. Многие владельцы животных даже пытаются определить по этому признаку, все ли в порядке со здоровьем у питомца. Метод этот весьма спорный, но все же у бодрствующего и активного пса нос и на самом деле влажный. С чем это связано и как помогает животному в его жизни?

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Слизь, покрывающую собачий орган обоняния, выделяют особые железы выстилки носа. Вы замечали, что влажное тело гораздо чувствительнее к внешним факторам, чем сухое? Также многие слюнят палец и поднимают его, определяя направление ветра. У собак все устроено по такому же принципу. Мокрый нос максимально точно определяет самые слабые движения воздуха. Это позволяет собакам всегда «держать нос по ветру».

Но это еще не все. Покрытый слизью нос выполняет функцию газожидкостного хроматографа. Молекулы, попадающие на влажную поверхность, движутся с разной скоростью. Это дает возможность рецепторам «отсортировать» их. Именно поэтому собаки так хорошо различают запахи. При этом участие в анализе принимает не только внутренняя, но и внешняя поверхность носа.

Поверхность носа представляет собой голую кожу, полную желез — ринарий. Ее пронизывает огромное количество нервных окончаний. Его нормальная температура ниже на 5 градусов, чем у окружающей среды. И это помогает собакам различать не только запахи, но и разницу температур.

Не только запахи

В Университете Ленда в Швеции однажды провели эксперимент. Там научили трех собак различать объект нагретый до 31 градуса Цельсия, и объект с температурой окружающей среды, на расстоянии 1,6 метра. Предметы не имели запаха и были закрыты от глаз животных экраном. Тем не менее собаки безошибочно находили теплый объект.

В Будапештском университете им. Эотвега Лоренда повторили опыт. Но при этом еще одновременно проводили энцефалограмму, чтобы определить, в какой части мозга проявляется активность при выборе. Отвечающий за обоняние участок выдавал импульсы, когда собака обращала внимание на более нагретый объект.

Влажные носы имеет большинство видов млекопитающих. Не повезло только человеку и другим настоящим обезьянам, а также долгопятам. Став дневными животными, эти виды больше полагаются не на обоняние, а на зрение. Чувствительный нос оказался лишним и постепенно утратил большую часть своих способностей.

Для собак же нос был и остается основным инструментом познания окружающего мира. Хотя утверждение, что эти животные плохо видят и вообще дальтоники, достаточно спорное, точно известно, что зрение никогда не заменит им нюх.