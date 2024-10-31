Многие хитрости, которыми пользовались наши бабушки и дедушки, продолжают оставаться незаменимыми и сегодня, ведь они экономят время, силы и иногда даже деньги. Оказывается, то, что работало несколько десятилетий назад, может пригодиться и сейчас.

Например, чтобы вернуть черствому хлебу свежесть, вовсе не нужно его выбрасывать. Достаточно положить его в полиэтиленовый пакет, плотно завязать и положить на батарею. Через некоторое время хлеб станет мягче и приятнее на вкус.

Еще один полезный лайфхак – как не обжечься о горячую крышку кастрюли. В СССР в ручку ставили пробку от вина, за которую можно спокойно браться голой рукой, даже если кастрюля сильно нагрелась.

Забавные лайфхаки, которые существовали в СССР

Чтобы открыть банку с тугой металлической крышкой, можно воспользоваться следующим советом: возьмите кастрюлю с горячей водой и поставьте ее на крышку банки на несколько секунд. Тепло расширит металл, и крышка откроется гораздо легче.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.