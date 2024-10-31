Невероятно простой способ отмыть противень

Противень иногда кажется настолько грязным, что отмыть его не представляется возможным. Однако есть один способ, который поможет довести его до идеального состояния.

Подготовьте лимонную кислоту и горячую воду. Пакетик средства разведите в кипятке до полного растворения.

Влейте полученный раствор на противень и дождитесь, пока он полностью остынет. После этого слейте раствор и промойте противень привычным способом.

Ранее сообщалось: сколько бы вы ни намывали сантехнику в ванной, она загрязняется довольно быстро. На нее попадают брызги воды, мыло, зубная паста и другая химия. Опытные хозяйки знают, что эту проблему быстро решает вазелин. После него не придется мыть сантехнику каждый день.

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