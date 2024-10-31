Ветеринар рассказал, чем спасать свою собаку при отравлении ядом

Яды, которые разбрасывают догхантеры, поражают центральную нервную систему собак, поэтому от них может помочь витамин В6, сообщил ветеринар Михаил Шеляков. Он объяснил, что от начала клинических признаков до смерти животного может проходить до 40 минут, поэтому можно успеть в ближайшую ветеринарную клинику.

Если собака все-таки что-то съела, первое, что необходимо, — эвакуировать то, что она съела, пока яд в желудке. Вызвать рвоту можно, залив перекись водорода, напополам смешанную с водой. Второе: если яд уже прошел в кишечник, рвотой избавиться от него не получится, тогда мы даем абсорбенты вроде активированного угля. Третье: если яд успел попасть в кровь, приходится давать антидоты, делать капельницы и так далее. В качестве антидота можно вколоть витамин B6, одна ампула на килограмм живой массы, — сообщил он.

По его словам, догхантеры изобретательны. Они подмешивают и противорвотные средства, чтобы нельзя было вызвать рвоту у собаки, и травмирующие элементы вроде мелких рыболовных крючков.

Если веселая собака внезапно стопорит, глаза стеклянные, слюни текут, на кличку не отзывается либо, наоборот, спокойная собака начинает делать резкие движения, разгоняться, падать — это сигнал тревоги, — резюмировал он.

Зоозащитники Оренбурга ранее рассказали, что догхантеры несколько месяцев отстреливают собак отравленными пулями. Волонтеры уже обращались в полицию.