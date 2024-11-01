Ветеринар рассказал, почему кошки начинают ходить мимо лотка

Кошки начинают ходить мимо лотка из-за страха быть выброшенными, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что таким образом питомец помечает свою территорию, чтобы потом найти дорогу обратно. Ветеринар отметил, что также подобное поведение может быть связано с проблемами со здоровьем и в таком случае лучше показать домашнего любимца специалисту. Кроме того, по его словам, некоторые кошки ходят мимо лотка, чтобы на них обратили внимание.

Кошка может начать гадить где попало в доме в том числе из-за проблем со здоровьем, в этом случае нужно показать ее ветеринару. Также есть психологический фактор: она боится, что ее выгонят, таким образом помечает территорию, чтобы потом найти дорогу. Кроме того, она может считать, что ей уделяют слишком мало внимания. Кошка напоминает, что она здесь, чтобы обратили на нее внимание, — пояснил ветеринарный врач.

Ранее Шеляков рассказал, что приучить кошку к лотку можно с помощью сыпучего наполнителя. По его словам, они обладают природным инстинктом подолгу сидеть в засаде, поэтому очень чистоплотные. Специалист отметил, что кошки без труда сами находят место и быстро приучаются к лотку.