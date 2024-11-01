Какие животные помогут справиться с депрессией

Людям, склонным к депрессии, стоит выбирать в качестве домашнего питомца собаку, посоветовала психолог Дарья Яушева. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что эти животные требуют постоянного внимания и ухода. По ее словам, забота за щенком становится своего рода поведенческой активацией.

Домашние животные помогают снизить уровень стресса и тревоги. Собаки подходят тем людям, которые склонны к тревоге и депрессии. Эти животные требуют постоянного внимания и ухода. Такая забота становится своего рода поведенческой активацией, — пояснила Яушева.

Она порекомендовала семейным людям присмотреться к активным породам собак — лабрадорам или ретриверам. Психолог объяснила, что такие домашние любимцы дружелюбны и социализированы, они помогут детям развить навыки заботы и ответственности.

По ее мнению, тем, кто ценит спокойствие, тихий отдых и минимальное вмешательство в личное пространство, стоит обратить внимание на кошек. Специалист уточнила, что эти животные довольно независимы, но создают атмосферу уюта.

Рыбы и грызуны — хорошие варианты, если хочется завести питомца, но нет готовности уделять много времени уходу. Наблюдение за рыбками, например, может оказывать успокаивающее воздействие и помогает бороться со стрессом, — заключила Яушева.

Психолог Татьяна Шахунова ранее предупредила, что опасно подавлять эмоции, так как это может привести к различным психологическим проблемам. Специалист отметила, что стыд и подавление могут стать причинами депрессии и тревожности.