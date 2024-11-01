Как обезопасить питомца во время прогулки

После того как несколько собак на юге Москвы попали в реанимацию после отравления догхантерами, директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров назвал россиянам способы обезопасить питомца во время прогулки. Его эксклюзивный комментарий приводит «Лента.ру».

Инцидент произошел в столичном районе Зюзино. Ветеринары зафиксировали серию отравлений собак неизвестным веществом. Животные страдали от рвоты, диареи, повышенного слюноотделения, судорог и дезориентации. Впоследствии хозяева пострадавших животных нашли разбросанные вокруг дома сосиски, которые были начинены неизвестными таблетками. Полиция начала расследование.

Григорий Балагуров перечислил несколько правил, которые помогут спасти домашних животных от смертельной опасности. В первую очередь он советует не пренебрегать дрессировкой. Знание базовых команд поможет контролировать собаку и остановить ее в случае, если она попытается съесть что-то на улице. Специалист также рекомендует брать на прогулки любимые игрушки собаки — это поможет отвлечь ее внимание от посторонних предметов.

Не стоит, по его словам, и забывать о поощрении: если собака проигнорировала что-то съедобное на улице, надо похвалить ее и дать ей лакомство. При этом Балагуров напоминает, что не нужно разрешать незнакомцам угощать питомца, даже если еда выглядит безопасно. В городе собаку следует держать на поводке, а особенно импульсивным животным может понадобиться намордник, который физически ограничит его при столкновении с чем-то съедобным.

«Не позволяйте собаке пить из водоемов, луж и других неизвестных источников. Вода на улице может быть загрязнена: в нее могут попадать ядохимикаты, используемые для обработки газонов, сточные воды или другие опасные вещества. Не жалейте времени и сил, чтобы взять с собой на прогулку бутылку чистой воды и мобильную поилку для питомца», — отметил Балагуров.

Он также предостерег хозяев от не трогать потенциально опасную еду для собак — она может вызвать аллергические реакции, инфекционные заболевания или даже отравления. При любых подозрениях на отравление у животного специалист посоветовал обращаться в ветеринарную клинику, не теряя времени.

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