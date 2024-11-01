Пять самых преданных и верных пород собак

Недаром говорят: "Собака - друг человека". Преданность, игривость и способность к пониманию делают этих животных лучшими друзьями для людей всех возрастов. В этой статье мы разбираемся в породах, особенностях характера собак и заботе о них.

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Самые верные породы собак: топ-5

Акита-ину

Цена: 30-70 тысяч рублей

Вес: 32-50 кг

Продолжительность жизни: 8-10 лет

Акита-ину - энергичная, независимая собака с высоким уровнем интеллекта и спокойным характером. Она подходит для жизни как в частном доме, так и в квартире. Но, рассматривая второй вариант, нужно учитывать, что с собакой следует гулять по два-три раза в день, чтобы она могла выплеснуть энергию, которой у нее много. Желательно сопровождать прогулки активными играми или пробежками.

Эта порода отличается независимостью - собака тяжело поддается обучению командам.

Несмотря на это, акита-ину - очень верная собака, которая станет для вас отличным компаньоном и любимым членом семьи. Важно помнить, что характер собаки полностью зависит от ее воспитания и может отличаться от породной специфики.

Немецкая овчарка

Цена: 35-80 тысяч рублей

Вес: 25-40 кг

Продолжительность жизни: 8-13 лет

Немецкая овчарка - умная, рассудительная собака с устойчивой психикой. Часто воспитывается для служебно-розыскной работы. Немецкая овчарка отлично подходит для частного дома, который она с гордостью будет защищать и оберегать.

Проживание в квартире для данной породы является нежелательным, так как у собаки высокая склонность к деструктивному поведению. Он может портить вещи, быть нервозной и заливисто лаять.

Немецкая овчарка станет для своего хозяина отличным помощником и верным другом. Но она не подходит семьям с маленькими детьми и людям с отсутствием опыта в содержании собак.

Колли

Цена: от 45 тысяч рублей

Вес: 22-35 кг

Продолжительность жизни: 12-14 лет

Колли - очень выносливая, рабочая и энергичная собака. У нее на генетическом уровне заложено стремление помогать человеку. Поэтому такая собака - лучший компаньон. Легко обучается, подходит как одиноким людям, так и семьям с детьми.

Идеальным вариантом для собаки станет частный дом с огороженной территорией, так как она нуждается в регулярных физических нагрузках. Не нужно забывать, что эта порода с густой шерстью, за которой требуется отдельный уход.

Помимо прекрасного отношения к детям, колли также легко подружится с другими домашними животными. Но без должного воспитания собаки могут стать неуправляемыми.

Шелти

Цена: от 45 тысяч рублей

Вес: 6-7 кг

Продолжительность жизни: до 16 лет

Шелти - уверенная, внимательная и бойкая собака. Также прекрасно ладит с детьми и требует особого ухода за своей красивой шерсткой. Легко обучается, поэтому смело подойдет людям без опыта содержания собак. Но от других пород ее отличает осторожность.

Шелти любит играть и активничать, но не станет навязываться, если в этом нет необходимости. Отлично подходит для городской квартиры. Единственное, что собаки переносят плохо - это одиночество. Они сильно привязываются к хозяевам и тоскуют без них.

Ротвейлер

Цена: от 35 тысяч рублей

Вес: 42-50 кг

Продолжительность жизни: до 12 лет

Ротвейлеры - серьезные и энергичные собаки. Это лучшие спасатели, которые готовы прийти на помощь и рискнуть собственной жизнью ради человека.

Потенциально ротвейлера считают агрессивной и неуправляемой собакой. Но все это зависит от индивидуального воспитания.

Этой породе также необходимо много места для комфортного существования. Несмотря на свою серьезность, собака ласкова по отношению к детям и другим членам семьи.

Истории о преданных и смелых собаках

Немецкая овчарка Макс

Немецкая овчарка по кличке Макс спасла жизнь подростку, который случайно упал в бурную реку. Собака, несмотря на сильное течение, бросилась в воду и, используя свои мощные лапы, вытащила мальчика на берег. Этот подвиг не остался незамеченным - Макс был удостоен награды за смелость.

Ротвейлер Меган

Хозяину ротвейлера, 32-летнему Гэри Грегори, стало плохо. Мужчина вызвал скорую помощь, но потерял сознание до приезда врачей. Когда медики прибыли, дверь им отворил... черный пес. Услышав стук, ротвейлер прыгнул на ручку и сумел открыть защелку.

Шелти Джек

11-летний шелти по кличке Джек поднял тревогу, увидев, что 79-летний пенсионер, живущий по соседству, лежит без движения на дорожке, ведущей к его дому. Тогда собака разбудила своих хозяев громким лаем. Глава семьи вышел посмотреть, что случилось, и увидел лежащего без движения мужчину.

Акита-ину Шеба

Шеба ворвалась в комнату, чтобы помочь 18-летней Айше Перри, когда та начала давиться куском курицы, который застрял у нее в горле. Собака спасла жизнь своей хозяйке, прыгнув ей на спину.

Советы для людей, которые хотят завести собаку

Светлана Ковыль, кинолог:

- Важно помнить, что это не просто животное. Собака - полноценный член семьи, который тоже нуждается в поддержке и внимании. При правильном воспитании она станет для вас опорой и защитником, в ином случае сложно будет не только вам, но и ей. Вы должны быть готовы к тому, что ей придется уделять много времени. И это лишь часть того, что вы можете сделать. Нужно здраво оценивать свои возможности - помимо любви и ласки, собака будет нуждаться в материальных благах:

Корм. Каждой собаке подходит индивидуальное питание. С этим вопросом вы можете обратиться к ветеринарному врачу. Главное - учитывать вес, породу и выносливость собаки.

Ветеринарная клиника. Чем чаще вы посещаете ветеринара, тем меньше шанс, что собака заболеет.

Ошейник, поводок. Это обязательные элементы содержания собаки.

Игрушки. Если вы не хотите, чтобы собака испортила ремонт в квартире и мебель, пока вас нет дома, не забудьте приобрести для нее игрушку. Это важно. Желательно менять игрушки, чтобы они не надоедали питомцу.

Уход. Зависит от породы и сложности ухода за ее шерстью. Но даже с минимальными потребностями собаки нужно поддерживать гигиену.

Дополнительные траты. Могут возникнуть в самый неожиданный момент, поэтому нужно быть готовым ко всему.

Собака - одно из самых прекрасных созданий в мире. Если вы решили пополнить свою семью четвероногим другом, нужно иметь в виду, что его жизнь полностью в ваших руках, и это огромная ответственность.