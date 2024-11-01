Пять самых преданных и верных пород собак
Недаром говорят: "Собака - друг человека". Преданность, игривость и способность к пониманию делают этих животных лучшими друзьями для людей всех возрастов. В этой статье мы разбираемся в породах, особенностях характера собак и заботе о них.
Самые верные породы собак: топ-5
Акита-ину
- Цена: 30-70 тысяч рублей
- Вес: 32-50 кг
- Продолжительность жизни: 8-10 лет
Акита-ину - энергичная, независимая собака с высоким уровнем интеллекта и спокойным характером. Она подходит для жизни как в частном доме, так и в квартире. Но, рассматривая второй вариант, нужно учитывать, что с собакой следует гулять по два-три раза в день, чтобы она могла выплеснуть энергию, которой у нее много. Желательно сопровождать прогулки активными играми или пробежками.
Эта порода отличается независимостью - собака тяжело поддается обучению командам.
Несмотря на это, акита-ину - очень верная собака, которая станет для вас отличным компаньоном и любимым членом семьи. Важно помнить, что характер собаки полностью зависит от ее воспитания и может отличаться от породной специфики.
Немецкая овчарка
- Цена: 35-80 тысяч рублей
- Вес: 25-40 кг
- Продолжительность жизни: 8-13 лет
Немецкая овчарка - умная, рассудительная собака с устойчивой психикой. Часто воспитывается для служебно-розыскной работы. Немецкая овчарка отлично подходит для частного дома, который она с гордостью будет защищать и оберегать.
Проживание в квартире для данной породы является нежелательным, так как у собаки высокая склонность к деструктивному поведению. Он может портить вещи, быть нервозной и заливисто лаять.
Немецкая овчарка станет для своего хозяина отличным помощником и верным другом. Но она не подходит семьям с маленькими детьми и людям с отсутствием опыта в содержании собак.
Колли
- Цена: от 45 тысяч рублей
- Вес: 22-35 кг
- Продолжительность жизни: 12-14 лет
Колли - очень выносливая, рабочая и энергичная собака. У нее на генетическом уровне заложено стремление помогать человеку. Поэтому такая собака - лучший компаньон. Легко обучается, подходит как одиноким людям, так и семьям с детьми.
Идеальным вариантом для собаки станет частный дом с огороженной территорией, так как она нуждается в регулярных физических нагрузках. Не нужно забывать, что эта порода с густой шерстью, за которой требуется отдельный уход.
Помимо прекрасного отношения к детям, колли также легко подружится с другими домашними животными. Но без должного воспитания собаки могут стать неуправляемыми.
Шелти
- Цена: от 45 тысяч рублей
- Вес: 6-7 кг
- Продолжительность жизни: до 16 лет
Шелти - уверенная, внимательная и бойкая собака. Также прекрасно ладит с детьми и требует особого ухода за своей красивой шерсткой. Легко обучается, поэтому смело подойдет людям без опыта содержания собак. Но от других пород ее отличает осторожность.
Шелти любит играть и активничать, но не станет навязываться, если в этом нет необходимости. Отлично подходит для городской квартиры. Единственное, что собаки переносят плохо - это одиночество. Они сильно привязываются к хозяевам и тоскуют без них.
Ротвейлер
- Цена: от 35 тысяч рублей
- Вес: 42-50 кг
- Продолжительность жизни: до 12 лет
Ротвейлеры - серьезные и энергичные собаки. Это лучшие спасатели, которые готовы прийти на помощь и рискнуть собственной жизнью ради человека.
Потенциально ротвейлера считают агрессивной и неуправляемой собакой. Но все это зависит от индивидуального воспитания.
Этой породе также необходимо много места для комфортного существования. Несмотря на свою серьезность, собака ласкова по отношению к детям и другим членам семьи.
Истории о преданных и смелых собаках
Немецкая овчарка Макс
Немецкая овчарка по кличке Макс спасла жизнь подростку, который случайно упал в бурную реку. Собака, несмотря на сильное течение, бросилась в воду и, используя свои мощные лапы, вытащила мальчика на берег. Этот подвиг не остался незамеченным - Макс был удостоен награды за смелость.
Ротвейлер Меган
Хозяину ротвейлера, 32-летнему Гэри Грегори, стало плохо. Мужчина вызвал скорую помощь, но потерял сознание до приезда врачей. Когда медики прибыли, дверь им отворил... черный пес. Услышав стук, ротвейлер прыгнул на ручку и сумел открыть защелку.
Шелти Джек
11-летний шелти по кличке Джек поднял тревогу, увидев, что 79-летний пенсионер, живущий по соседству, лежит без движения на дорожке, ведущей к его дому. Тогда собака разбудила своих хозяев громким лаем. Глава семьи вышел посмотреть, что случилось, и увидел лежащего без движения мужчину.
Акита-ину Шеба
Шеба ворвалась в комнату, чтобы помочь 18-летней Айше Перри, когда та начала давиться куском курицы, который застрял у нее в горле. Собака спасла жизнь своей хозяйке, прыгнув ей на спину.
Советы для людей, которые хотят завести собаку
Светлана Ковыль, кинолог:
- Важно помнить, что это не просто животное. Собака - полноценный член семьи, который тоже нуждается в поддержке и внимании. При правильном воспитании она станет для вас опорой и защитником, в ином случае сложно будет не только вам, но и ей. Вы должны быть готовы к тому, что ей придется уделять много времени. И это лишь часть того, что вы можете сделать. Нужно здраво оценивать свои возможности - помимо любви и ласки, собака будет нуждаться в материальных благах:
- Корм. Каждой собаке подходит индивидуальное питание. С этим вопросом вы можете обратиться к ветеринарному врачу. Главное - учитывать вес, породу и выносливость собаки.
- Ветеринарная клиника. Чем чаще вы посещаете ветеринара, тем меньше шанс, что собака заболеет.
- Ошейник, поводок. Это обязательные элементы содержания собаки.
- Игрушки. Если вы не хотите, чтобы собака испортила ремонт в квартире и мебель, пока вас нет дома, не забудьте приобрести для нее игрушку. Это важно. Желательно менять игрушки, чтобы они не надоедали питомцу.
- Уход. Зависит от породы и сложности ухода за ее шерстью. Но даже с минимальными потребностями собаки нужно поддерживать гигиену.
- Дополнительные траты. Могут возникнуть в самый неожиданный момент, поэтому нужно быть готовым ко всему.
Собака - одно из самых прекрасных созданий в мире. Если вы решили пополнить свою семью четвероногим другом, нужно иметь в виду, что его жизнь полностью в ваших руках, и это огромная ответственность.