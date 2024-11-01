Как с помощью селена увеличить урожайность шалфея

Специалисты Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта в составе международной группы выяснили, что использование селена при выращивании шалфея стимулирует его рост, а также улучшает лекарственные свойства. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Наше исследование показывает, что добавление селена способно улучшить лекарственные и питательные свойства шалфея. При этом органические и неорганические формы селена по-разному влияли на рост и физиологию растений. Полученные результаты позволят подобрать оптимальную форму селена, повышающую урожайность и улучшающую качества шалфея", - рассказала руководитель проекта Любовь Скрыпник, чьи слова приводятся в сообщении.

По информации пресс-службы, ученые в течение шести недель распыляли на растения водные растворы с содержанием органических (аминокислоты селен-метионин и селен-цистеин) и неорганических (селенат и селенит) форм селена, в результате чего скорость фотосинтеза увеличилась на 67%.

"Исследования показали, что органические формы селена увеличивали массу растений на 65% по сравнению с группой контроля (необработанными растениями), а количество листьев - на 25%. Неорганические формы повысили эти параметры на 20,5% и 9% соответственно. При этом при использовании как неорганических, так и органических форм селена содержание этого элемента в растении превысило контрольное значение минимум в 30 раз", - говорится в сообщении.

Количество глюкозы, сахарозы и общего числа сахаров увеличились на 20-40%. В тех растениях, которые обрабатывались водным раствором с содержанием органических форм селена, увеличилось содержание аминокислот и белков. Исследователи отметили, что обработка селеном повысила антиоксидантную активность листьев шалфея.

В исследовании, поддержанном грантом Российского научного фонда (РНФ), принимали участие ученые из Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград), Федерального научного центра овощеводства (Москва), Ясского университета наук о жизни (Румыния) и Неаполитанского университета имени Федерико II (Италия). Результаты опубликованы в журнале Scientia Horticulturae.

О растении

Шалфей лекарственный внесен в Государственную фармакопею РФ и применяется в виде отвара или настойки, а также в составе комплексных препаратов противовоспалительного и антибактериального действия.

По информации пресс-службы, в настоящий момент шалфей, как и другие лекарственные растения, не выращивается в Калининградской области в производственном масштабе, но "данное направление является перспективным, и региональные сельхозпредприятия, занимающиеся растениеводством, при обсуждении вопроса выращивания шалфея выразили свою заинтересованность в развитии этого направления", - говорится в сообщении.

В связи с этим проводятся исследования, которые помогут повысить урожайность и устойчивость растения к воздействию неблагоприятных факторов, таких как засуха, низкие и высокие температуры и тяжелые металлы, а также сделать шалфей более питательными.