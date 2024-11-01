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Идеальная замена дорогой технике: эти растения создадут микроклимат дома

Во время отопительного сезона очень важно следить за увлажнением воздуха. В противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем. Есть три растения, которые помогут создать идеальный микроклимат дома, заменив дорогую технику.

Идеальная замена дорогой технике: эти растения создадут микроклимат дома
© РИА Новости

Комнатный бамбук. Каждый из тысячи видов бамбука отлично увлажняет воздух.

Аглаонема скромная. Она пользуется большой популярностью у многих цветоводов, так как практически не требует ухода. Растение может пережить засуху, жару и холод.

Бамбуковая пальма. Это неприхотливое растение, которое хорошо приживается в больших цветочных горшках и отлично увлажняет воздух.

Ранее сообщалось, что с первым снегом начинается отопительный сезон, во время которого у человека появляется апатия, депрессивное состояние и недомогания, среди которых кашель, усиление аллергии, сухость слизистых оболочек и другие. Во всем виноват пересушенный воздух. Однако вы быстро и почти бесплатно можете решить эти проблемы.

Дом и сад