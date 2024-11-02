Как правильно ухаживать за «денежным деревом»

Толстянка, известная также как «денежное дерево», стала символом богатства и финансового благополучия для многих россиян. Считается, что растение неприхотливо, однако ему нужны определенные условия для роста и развития. Садовод Аркадий Пчелинцев поделился рекомендациями по уходу за этим деревом.

Это популярное комнатное растение относится к роду суккулентных семейства Толстянковые и выделяется мясистыми листьями, напоминающими монеты. Именно эта особенность породила поверье о магических свойствах толстянки привлекать деньги.

По словам Аркадия Пчелинцева, «денежное дерево» предпочитает яркий рассеянный свет. Идеальное место для него – подоконник восточного или западного окна. Растение также может нормально себя чувствовать на северной стороне, однако, если окна выходят на юг, горшок следует ставить подальше от прямых солнечных лучей.

Одной из самых распространенных ошибок является чрезмерный полив.

«Денег у вас не будет точно, если вы будете постоянно заливать толстянку. Растению нужна влага, но в умеренных количествах. Особенно – зимой. А у нас как большинство привыкло – поливают по расписанию. Раз в два-три дня. Нельзя так», – отмечает садовод.

Садовод рекомендует регулярно проверять грунт: если он стал суховатым, можно полить растение, а в противном случае лучше подождать до двух недель.

Оптимальная температура для толстянки составляет 18-25 градусов Цельсия. Зимой растение легко переносит более низкие температуры, поэтому не стоит переживать, если вы открыли окно для проветривания.

Для успешного роста толстянке необходима специальная почва для суккулентов – легкая и воздушная. Подкармливать «денежное дерево» следует весной и летом один раз в месяц комплексным удобрением для суккулентов. Если вы планируете пересадить толстянку, лучше всего это делать весной.

Соблюдая эти простые правила ухода, вы не только обеспечите здоровый рост своего «денежного дерева», но и, возможно, привлечете финансовое благополучие в свой дом, пишет pnz.ru.

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