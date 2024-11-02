Дачников призвали подготовить розы к зиме

Перед наступлением зимы розы на дачном участке необходимо подготовить к предстоящим холодам. Сделать это садоводов призвала член клуба «Цветоводы Москвы», ведущая программы «Дом вверх дном» Татьяна Жашкова, передает Pravda.ru.

По ее словам, в первую очередь стоит обработать цветы от вредителей и болезней. Для этого необходимо нанести на них препарат с мылом в составе и дать высохнуть. Также следует обрезать невызревшие побеги — это те, у которых шип не ломается с хрустом, а сминается. Такие побеги погибнут зимой и станут рассадниками инфекций, болезней и гниения.

Жашкова уточнила, что в некоторых регионах, в том числе в Ростовской области, укрывать розы необязательно. Однако в Москве и Подмосковье укрытие необходимо. Сделать это можно воздушно-сухим способом или лапником, однако эксперт советует выбрать первый вариант, чтобы сократить вред природе. Ведущая подчеркнула, что укрывать розы нужно обязательно в сухую погоду.

Ранее агроном Анастасия Коврижных призвала дачников завершить ряд дел на участке до прихода заморозков. По ее словам, это избавит от проблем в будущем.