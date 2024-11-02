Актриса Софья Шуткина рассказала о любви к животным

Софья Шуткина рассказала о своем трепетном отношении к братьям нашим меньшим. Ради любви к животным актриса отказалась от употребления в пищу мясных продуктов. Софья вовсе не считает это ограничением.

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По словам Шуткиной, вегетарианство — это не про питание, а про образ жизни. Также актриса старается посильно помогать беспризорным животным.

«Но я поняла, что просто любить и жалеть животных — это бездейственная позиция. Была и попечителем фонда, и помогаю частным волонтерам. Если вы хотите встретить меня, то это легко сделать на какой-нибудь помойке, ловящей котенка, причем и в самую дождливую, противную погоду», — призналась Софья в интервью изданию «Атмосфера».

У Шуткиной дома живут три кота в квартире, а также две кошки и две собаки в доме за городом. Помощь животным она называет своим предназначением, как и актерство.

По словам Софьи, когда она поступила во ВГИК, сразу почувствовала себя на своем месте — это было «записано на небесах». Шуткина призналась, что ее мама в юности также мечтала поступить в этот вуз, однако этому воспротивился дедушка.

Софья знакома зрителям по следующим телепроектам: «Молодежка», «Сила обстоятельств», «Султан моего сердца», «Екатерина. Фавориты» и другим.