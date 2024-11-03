Эксперт рассказала, чем утеплить и удобрить грядки осенью

Чтобы весенний сезон посадок прошел благополучно, к нему необходимо подготовиться заранее. Важный этап дачных работ осенью – внесение удобрений, так как это поможет растениям выжить в непростой зимний период, кроме того, следует уделить внимание утеплению грядок.

По словам эксперта интернет-портала по продаже инструментов и садового инвентаря Ксении Чашиной, осенью можно вносить как органические, так и минеральные удобрения.

«Осенняя подготовка грунта – ключевой этап. Правильные меры защиты и удобрения помогают сохранить питательные вещества в почве и предотвращают ее выветривание. Это особенно важно для многолетних культур, которые нуждаются в защите на протяжении зимнего периода», – подчеркнула Ксения Чашина.

Из органики предпочтение стоит отдать таким видам удобрений, как компост, перегной, птичий помет – эти вещества обогащают почву необходимыми питательными элементами и улучшают ее структуру. Неплохим вариантом является и торф. В свою очередь минеральные удобрения содержат такие важные элементы, как азот, фосфор, калий, а также ряд микроэлементов – железо, медь, цинк и другие. Все эти элементы помогают растениям развиваться и обеспечивают питание. Например, азот жизненно необходим для сильной корневой системы, а калий повышает сопротивляемость растений грибковым и микробным заболеваниям.

Эксперт также отметила, что осень – оптимальное время для посадки сидератов.

«Важную роль играют сидераты – такие растения, как горчица, овес и рожь. После скашивания они служат ценным органическим удобрением и разрыхляют почву», – заявила Чашина.

Сидераты нужно рассыпать по поверхности грядок, а затем перекопать землю на глубину около штыка лопаты. Так питательные вещества окажутся в недрах почвы и не подвергнутся вымыванию в зимний период.

Чтобы утеплить грядки, эксперт посоветовала замульчировать их: в качестве мульчи можно использовать органику (например, опавшую листву, древесную кору, прежде всего от хвойников, скошенную траву, еловые или сосновые ветки). Неорганические материалы – картон, агротекстиль – также способствуют сохранению тепла в почве и сдерживают рост сорняков, однако, в отличие от органической мульчи, не насыщают землю питательными веществами, пишут «Известия».

«Переизбыток минеральных удобрений тоже вреден. В частности, избыток фосфора может вызвать преждевременное старение растений, а избыток калия затрудняет усвоение других элементов», – добавила Чашина.

Эксперт напомнила, что не следует перекапывать грядки на большую глубину – достаточно прорыхлить почву на 5-7 см, иначе может быть нарушен естественный баланс микроорганизмов, что отрицательно отразится на плодородии почвы.