Что делать, если купленная вещь оказалась с клопами

Избавиться от клопов или их личинок на вещах поможет парогенератор. Об этом рассказал Москве 24 технолог-дезинфектор Алексей Меньшиков.

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Комментируя информацию СМИ о том, что в ТЦ "Афимолл" продавцы одежды известного бренда обнаружили клопов при распаковке коробки с новой коллекцией, он отметил, что механическая очистка позволит подготовить такую одежду к эксплуатации.

В свою очередь, ведущий эксперт по упаковке маркетингового бизнеса Владимир Турман обратил внимание, что бренду необходимо высказаться о произошедшем, назвав замалчивание проигрышной тактической стратегией.

Они (представители бренда. – Прим. ред.) должны в первую очередь заявить, что мы не просто отказываемся от ответственности, но готовы компенсировать ущерб и риски. Владимир Турман ведущий эксперт по упаковке маркетингового бизнеса

На этом фоне специалисты заявили, что насекомые, найденные в коробках с зимними куртками, не опасны. Они оказались щитниками, которых также называют "клопы-вонючки", или мраморные клопы.

Миколог, трихолог, косметолог, дерматолог Наталия Жовтан пояснила, что указанный вид насекомых не представляет опасности для человека, однако может источать неприятный запах. Он вырабатывается за счет особых желез. Эксперт добавила, что клопы могут откладывать личинки только на листьях растений, а удержаться на одежде им не удастся, поскольку размножение насекомых происходит только в природных условиях.

Между тем попасть в дом клопы могут несколькими способами, например приползти в поисках теплого убежища. Обычно это происходит при перепаде температур на улице. Или клопы могут приехать с вами из леса, забравшись на одежду или обувь во время похода, охоты или пикника.

Накануне ситуацию с клопами в одежде в торговом центре "Афимолл" взяло под контроль столичное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, партия товара, в которой обнаружили насекомых, прибыла в Москву из Казахстана.