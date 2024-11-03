В офисах каждой пятой организации есть домашние животные

Питомцев заводят для уюта и снижения уровня стресса сотрудников.

Целенаправленно их чаще приобретают для офисов банков (17%) и IT-компаний (12%). А вот в представительствах строительных и производственных предприятий животные чаще появляются случайно (по 9%). Такие результаты исследования сервиса SuperJob есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Отмечается, что в офисах чаще всего встречаются рыбки или амфибии, на втором месте — кошки. Также можно увидеть попугаев, различных грызунов и черепах. В некоторых — есть собаки и кролики.

В опросе приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.