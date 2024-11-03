Как понять, что кошка умирает и чем ей можно помочь

Мы любим своих питомцев, привыкаем к ним. Но их век гораздо короче человеческого, поэтому наступает период, когда животное начинает стареть, а потом и и вовсе «уходит на радугу». Как понять, что кот умирает, и как облегчить его последние дни? Об этом скажут физическое и эмоциональное состояние, а также нетипичное поведение животного.

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Хорошо понаблюдав за поведением животного и проанализировав его настроение, можно выделить моменты, которые служат тревожным звоночком и являются признаками того, что кошка умирает.

Физические признаки

О близкой кончине могут свидетельствовать такие факторы, как потеря аппетита и, как следствие, резкое снижение веса. Питомец выглядит измождённым, его глаза становятся тусклыми и впалыми, а шерсть теряет здоровый лоск и начинает выпадать клочьями. Также происходят изменения в питьевом режиме: жидкость потребляется в минимальном количестве, что приводит к сильному обезвоживанию организма. Иногда питомец начинает чрезмерно потреблять воду для компенсации этого состояния.

В почтенном возрасте начинаются проблемы с дыханием: даже при минимальной активности и без какой-либо физической нагрузки возникает одышка, глухие хрипы или свист.

У животных, находящихся при смерти, по причине изменений в работе сердечно-сосудистой и кровеносной систем, нарушаются процессы теплообмена. Явные признаки этого – холодные конечности и уши, а также неконтролируемая дрожь.

Изменения в поведении

Поведение кошки перед смертью может измениться кардинально. У когда-то жизнерадостного и энергичного животного происходит резкое снижение активности, оно отказывается от игр и большую часть времени проводит во сне. При этом питомец старается спрятаться от домочадцев и найти уединение. Необычный выбор мест отдыха должен послужить тревожным сигналом для владельца животного. Иногда, наоборот, кот стремится постоянно быть вблизи хозяина или домочадцев, тем самым желая напоследок провести как можно больше времени с любимыми людьми.

У старой или тяжелобольной кошки происходят изменения в привычках ухода за собой. Она становится менее чистоплотной, о чём свидетельствуют неопрятный внешний вид и неприятный запах, который появляется вследствие накопления токсинов в организме. Нередко возникают проблемы с лотком и происходит недержание, так как питомец становится слабым и перестаёт контролировать свой организм, как раньше.

Что делать, если вы заметили признаки?

Что же следует делать хозяину, когда налицо все признаки умирания кошки? Если питомец чувствует себя плохо: старость или прогрессирующее заболевание, рекомендуется немедленно обратиться к ветеринару для обследования и постановки корректного диагноза.

Когда любимец неизлечим и его конец близок важно создать для него комфортную среду. Следует найти тихое, тёплое место для отдыха, оставить рядом любимые вещи кошки, обеспечить ей лёгкий доступ к еде и воде. Важна и эмоциональная поддержка питомца: нежные прикосновения хозяина, его мягкий и успокаивающий голос позволят уязвимому в это время животному чувствовать себя защищённым.