Почему потолок и стены должны быть одного цвета, ответил дизайнер

Потолок и стены должны быть одного цвета. Дизайнер Юлия Тычино объяснила, почему важно обращать на это внимание.

Как оказалось, разноцветность дает давящий эффект, и ощущение тесноты лишь усиливается. Чтобы решить проблемы, надо покрасить потолок и стены в один цвет.

Такой ход позволит зрительно расширить пространство. При этом у вас не будет визуального шума. Желательно выбирать светлые оттенки. Однако если у вас просторная комната, то нет смысла красить стены и потолок в один цвет, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что многие, кто затеял ремонт в квартире, задумываются о трендах в ее оформлении. Некоторые тенденции проходят быстро, а некоторые остаются надолго, рассказала эксперт по вопросам дизайна интерьера Юлия Тычино.