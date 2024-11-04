Агроном рассказал, какие плодовые деревья нельзя сажать рядом

При планировании высадки деревьев в саду необходимо учесть, что они должны быть совместимы. В случае ошибки они могут угнетать корни друг друга и обмениваться болезнями.

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Ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, что успешная совместимость плодовых деревьев заключается в схожих требованиях к почве и климатическим условиям. Например, яблони хорошо уживутся рядом с грушами, сливами и вишнями, так как их корни не будут соперничать, а стабильный урожай обеспечат питательные вещества в почве, в которых у этих деревьев схожая потребность.

Яблоня также хорошо будет расти рядом с рябиной, а слива будет без проблем развиваться рядом с вишней и абрикосами. При этом абрикос сильно угнетает соседние деревья, поэтому его лучше высаживать в отдельном месте в саду.

Хороший урожай будут давать деревья, рядом с которыми растут сорта-опылители. Они повышают урожайность и качество плодов за счет роста вероятности развития полноценных семян. Особенно перекрестное опыление ценно для яблонь и груш. Агроном посоветовала к яблоне одного сорта в саду добавить еще одно дерево другого сорта – так они дадут больше плодов. Аналогичная ситуация будет с вишнями и сливами. Хорошо будет расти рядом черешням и сливам, грушам и яблоням.

Рост яблони будет угнетать грецкий орех, а черешню лучше высаживать отдельно от других деревьев из-за мощной корневой системы. Персики и сливы из-за разных потребностей в воде и питании не стоит высаживать рядом с яблонями, чтобы не создавать конкуренцию корневых систем.

При посадке необходимо учитывать, что каждому дереву нужно достаточно места, чтобы оно полноценно развивалось. Не стоит сажать их слишком близко, между деревьями одного вида достаточно расстояния в три-пять метров, а между разными видами – пять-семь метров. Исключение – карликовые и полукарликовые сорта, которые можно располагать ближе, пишет портал «БелНовости».

Ранее агроном ответил на вопрос, когда лучше сажать плодовые деревья – весной или осенью? Также садовый эксперт поделилась, какие удобрения внести под плодовые деревья осенью, чтобы в следующем году получить хороший урожай.