Специалист дал советы по правильному планированию небольших участков

Совладелец завода по производству террасной доски и изделий из ДПК Woodgrand Рамиль Садеев дал советы по грамотному планированию небольших участков.

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Эксперт в беседе с «Южным Федеральным» отметил, что не стоит оставлять пустыми участки двора, нужно использовать каждый уголок, при этом не перегружать лишними предметами. Он добавил, что необходимо остановиться на 3-4 оттенках цвета и сажать неприхотливые растения.

Садеев рассказал, что для небольшого двора подойдут вьющиеся растения, занимающие мало места и оживляющие фасад дома. Он также предложил и другие способы вертикального озеленения: горшки-кашпо, подвешивающиеся к крыше, уличный стеллаж, обставленный различными растениями, или многоярусные грядки.

По словам эксперта, покупать уличную мебель следует только ту, которой будете пользоваться. Беседку в небольшом дворе поставить можно, если она небольшая и вместительная. Однако нужно продумать крышу и то, куда с нее будет падать снег зимой.

Садеев посоветовал учитывать и цвета мебели. Дизайнеры рекомендуют выбирать светлые тона, визуально расширяющие пространство. Форм следует использовать простые и лаконичные, позволяющие взгляду отдохнуть.

Кроме того, можно совместить функциональность и эстетику: использовать скамьи с ящиками для хранения вещей, а пространство под беседками для хранения инвентаря.

Эксперт рекомендовал продумать и освещение: светильники в ступенях, на ограждениях, гирлянды на крыше и подвесные ночники. Многие любят фонарики-светлячки. Кроме того, существует система «умный сад». Изобретение позволяет на расстоянии управлять светильниками, поливом и другим.

Садеев добавил, что для садовых дорожек самым популярным материалом является плитка (керамическая и резиновая), камни, дерево, ДПК, садовый паркет, для беседок - древесно-полимерный композит или лиственница.

Эксперт перечислил ошибки дизайна небольшого участка. Самой частой стала перегруженность. В связи с этим нужно подумать дважды, нужен ли во дворе фонтан, пруд с рыбками или скульптуры.

Нередко люди нарушают симметрию, перегружая какую-то одну зона. Кроме того, некоторые придумывают дизайн на ходу. При установке беседки или террасы необходимо учитывать строительные нормы и знать, на каком расстоянии объекты должны находиться друг от друга.

Садеев порекомендовал продумывать дизайн своего участка заранее, чтобы потом не расстраиваться из-за результата.

Ранее дизайнер назвала семь правил обустройства своего участка.